ＧＡテクノが急反騰、11-7月期(3Q累計)最終は3.2倍増益、初配当8円を実施へ
ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <3491> [東証Ｇ]が急反騰し、年初来高値を更新している。11日の取引終了後に発表した25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の連結最終利益が前年同期比3.2倍の30.1億円に急拡大して着地したことが好感された。
主力の不動産取引プラットフォームは認知度拡大で会員数の増加が続く中、物件取引が拡大したほか、不動産会社向け業務支援システムも導入企業が順調に伸長し、28.8％の大幅増収を達成した。通期計画の32億円に対する進捗率は94.2％に達しており、業績上振れが期待される。併せて、従来無配としていた期末一括配当は初配当8円を実施する方針としたことも好材料視されているようだ。
株探ニュース
主力の不動産取引プラットフォームは認知度拡大で会員数の増加が続く中、物件取引が拡大したほか、不動産会社向け業務支援システムも導入企業が順調に伸長し、28.8％の大幅増収を達成した。通期計画の32億円に対する進捗率は94.2％に達しており、業績上振れが期待される。併せて、従来無配としていた期末一括配当は初配当8円を実施する方針としたことも好材料視されているようだ。
株探ニュース