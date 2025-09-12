Photo: にしやまあやか

2023年9月13日の記事を再編集して公開しています。

皮革製造メーカーの元には、さまざまな理由で売り物にできない革が、大量に眠っているそうです。

これまで日の目を浴びることのなかったそんなデッドストックたちの価値に気づき、新しいプロダクトへと生まれ変わらせるプロジェクトが着々と進行しています。そのひとつが「軽ふわレザートート」。

実物に触れた感想と、気になるデッドストック革の状態もレビューしていきますよ。

とことんシンプルを極めた革トート

Photo: にしやまあやか

日本の三大皮革産地に数えられる、兵庫県たつの市からやってきた「軽ふわレザートート」は、デッドストックならではのラインナップが用意されています。

バッグの色指定をせずに届いてからのお楽しみにすると、色指定をしたほうよりも少しお得に購入が可能となっています。

ちなみに今回お借りしたのは、全4色展開のうちのブラウン。程よく渋味がある茶色で、これからの季節に特にマッチしそうです。

色指定なしの場合は、ブラック・ブラウン・キャメルの全3色の中からランダム、色指定ありの場合はこの3色に加えてレッドの全4色から選べます。

Photo: にしやまあやか

バッグのデザインからは、「とことん計算されたシンプルさ」を感じました。

縁の切りっぱなし感や、軽量化のためにあえて裏地をつけない処理、贅沢な1枚革仕上げなどが、静かにデザインとして効果を発揮しています。程よいラフさもありながらきちんと感も演出されていて、シーンを選ばず使えそうです。

Photo: にしやまあやか

実用性も優れています。内側に2つのポケットがあり、スマホや小物はここに収納すればOK。もうバッグの奥底で迷子になることもありません。

革でもこんなにコンパクトにできるんだ

Photo: にしやまあやか

軽さと柔らかさが「軽ふわレザートート」の特長。それをよく表しているのが、コンパクトに折り畳めてしまうところです。

Photo: にしやまあやか

横に広げたバッグを3つ折りにし、更に縦に2つ折りすると、スマホ2個分くらいの幅になりました。厚みを考えても、財布やペンケースなど、持ち運び機会の多い荷物くらいのサイズ感ですから、セカンドバッグとして持ち歩くにも良さそうです。

Photo: にしやまあやか

革素材ですから、強度は言うまでもありません。急な荷物の増加に対応してくれる心強い相棒になってくれると思います。

革を救ってくれてありがとう…！

Photo: にしやまあやか

それにしても、こんなにキレイな革が使い道のないデッドストックだったなんて信じられません。キズやシワがあると聞いていましたが、言われてみればあるかも？ くらいの軽微なものばかりでした。これも動物が生きた証と思えば愛着が湧いてきます。

Photo: にしやまあやか

今まで当たり前のように手にしていた革製品はどれだけ選別されたものだったのだろうかと考えさせられました。個人的には、デッドストックで十分。むしろその方が個性があって良いかもと思ってしまったほど。こうして世に送り出してくれてありがとう…！ という気持ちです。

下記では「軽ふわレザートート」について、より詳しく紹介されています。ぜひ一度ページを覗いてみてくださいね。

Photo: にしやまあやか

