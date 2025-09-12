10時の日経平均は243円高の4万4616円、東エレクが53.69円押し上げ 10時の日経平均は243円高の4万4616円、東エレクが53.69円押し上げ

12日10時現在の日経平均株価は前日比243.85円（0.55％）高の4万4616.35円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は933、値下がりは591、変わらずは91と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を53.69円押し上げている。次いでファストリ <9983>が42.95円、アドテスト <6857>が32.41円、ファナック <6954>が10.30円、ＫＤＤＩ <9433>が9.72円と続く。



マイナス寄与度は5.06円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ダイキン <6367>が4.22円、テルモ <4543>が3.78円、スクリン <7735>が3.17円、ニトリＨＤ <9843>が2.87円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位はゴム製品で、以下、非鉄金属、不動産、電気機器と続く。値下がり上位には食料、陸運、空運が並んでいる。



※10時0分15秒時点



株探ニュース

