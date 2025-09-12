リアルタイム双方向翻訳可能。オフラインでも使えるスマート翻訳機「VORMOR T9」
2024年5月19日の記事を再編集して公開しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
望む望まざるに関わらず、これから日本は国際化の流れに逆らうことはますます難しくなっていくでしょう。
日本語は、あらゆる言語の中でも特異な性質を持っているという説もあるとおり、日本語話者にとって外国語学習は相当に難易度が高いものとなっています。
「VORMOR T9」は、翻訳精度もさることながら、起動の速さにも要注目のスマートAI翻訳機。イザというときに頼りになる相棒です。
即時の文字起こしと、高い翻訳精度
「VORMOR T9」は、AI技術を駆使して、150の外国語音声を即時に翻訳、文字起こしし、しかも驚くべき翻訳精度を実現している翻訳機。まるで同時通訳のようだとアピールされています。
スマホの翻訳アプリに不満を持った経験がある人なら、その即応性と精度が気になるはず。
物理ボタンで操作できるところも、使い勝手の良さにつながっています。
スマホよりコンパクトなサイズ感で持ち運びやすく、USB-C接続で充電できる内蔵バッテリーも、待機時間が最大約10日間、連続使用時間は約6時間。
マシンスペック的に不満を感じることはまず無さそうですね。
高品質マイク、高解像度タッチパネルを搭載
「VORMOR T9」には、最新のAI音声認識技術が搭載されており、高感度遠距離集音マイクによるノイズキャンセリング機能もセットされています。
これによってあらゆる環境下でクリアな音声を収録し、正確な翻訳を実現してくれるというわけ。
さらに、インターネット経由で随時アップデートされるので、誤訳などの問題点や動作エラーなども、日々順次改善されていくことになります。
もちろん、搭載されているカメラ機能を使えば、街中の看板などを翻訳表示することも可能に。
これ1台あれば、さまざまな状況に対応することができます。
オフライン翻訳にも対応
Wi-Fi（テザリング）接続が難しい場面でも、オフラインで使えるのは、相当に心強いところ。
オンライン時より翻訳精度が落ち、対応言語も20言語に限られてしまいますが、いろいろな要因によってネットワークに繋げられないことは珍しくありませんので、きっと助けになるはずです。
スマート翻訳機「VORMOR T9」は、外国語話者ともスムーズなコミュニケーションを可能にしてくれる必需品として、海外旅行のお供にも、インバウンド旅行者への対応にも活躍してくれるでしょう。
詳細が気になる人は、ぜひ以下のリンク先でチェックを！
Image: Shoplab
Source: CoSTORY