ミセス、3人が小さな妖精「ミニミセス」に？遊び心溢れる新CM解禁
【モデルプレス＝2025/09/12】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが出演する発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新WebCM「GREEN LABEL ミニミセス篇」が9月12日より公開される。
【写真】「ミニミセス」息の合った掛け合い
「GREEN LABEL ミニミセス篇」では、Mrs. GREEN APPLEが小さな妖精“ミニミセス”に変身。妖精の3人が「淡麗グリーンラベル」の缶をピカピカに磨いたり、キャンペーンで当たるコラボグッズの周りに現れ、パーカーのワッペンを貼り付けたり、キーホルダーの上で歌うなど、楽しげに動き回る様子が描かれている。3人の息の合った掛け合いが弾む、遊び心溢れる映像となっており、あわせて公開されたメイキングでも、本編に収まりきらなかった3人の自然体のやりとりが楽しめる。
また、年間コラボレーション施策の第4弾として、9月2日より開始している「淡麗グリーンラベルMrs. GREEN APPLE コラボグッズなど当たる！キャンペーン」で実際に当たる景品が動画内に登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ミニミセス」息の合った掛け合い
◆ミセスが「ミニミセス」に
【Not Sponsored 記事】