疲れているからそのまま知らぬ間に寝落ちしちゃったの…？そんなふうに尋ねてしまいたくなる猫ちゃんの姿が、SNSで大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で101万回以上も再生され「フォルムが愛おしすぎる」「初めて見た笑笑」といった声が集まっています。

【動画：ベッドで気持ちよさそうに昼寝をしていた猫→100点満点な『姿勢』】

次の日起きたら腰が痛そうな寝姿

TikTokアカウント「アメショのルチュ」に登場したのは、アメリカンショートヘアの「ルチュ」くん。お目目がキュルキュルでとっても可愛らしい男の子ですが、最近ある姿を見せるようになったのだとか。

その姿というのは、うつ伏せで昼寝する姿。この日も飼い主さんがルチュくんの様子を見ると、ベッドの上で気持ちよさそうにうつ伏せで昼寝していたといいます。

ベッドに顔を埋める姿を見ると、「え、その体勢でしんどくないの？大丈夫…？」と思ってしまいますが、飼い主さんが確認したところ、しっかり息はしていたとのこと。100点満点の「ごめん寝」と可愛すぎる後頭部に、メロメロになってしまいました。

とっても甘えん坊なルチュくん

キレイすぎる「ごめん寝」を披露してくれたルチュくん。飼い主さんいわく、ルチュくんはとっても甘えん坊なのだそうで、アカウント内にはさまざまな可愛い姿が投稿されており、幸せそうにマッサージされる様子も確認できます。

この日は、飼い主さんたち2人がかりでルチュくんのマッサージをしていたのだとか。すると、「大満足にゃ～」と言わんばかりの満足げな表情をしていたそうです。大好きな飼い主さんたちに甘えられて、とっても至福な時間だったことでしょう。

大好きだから、へそ天だってしちゃうにゃ！

甘えん坊で飼い主さんたちのことが大好きなルチュくん。ときには、へそ天をしながらゴロゴロしているようで、本気で安心しきっているのが伝わってきます。

投稿は、TikTokにて10万件を超える高評価を集めるなど、大きな話題を呼ぶことに。ルチュくんのキレイすぎる「ごめん寝」に、たくさんの視聴者が癒やされたことでしょう。

記事冒頭でご紹介した投稿には、「これはまさに・・・・ごめん寝だ笑」「フォルムが愛おしすぎる」「いつも思うんだけど、苦しくないのかな」「猫の後頭部ってなんでこんなに可愛いんだろう」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「アメショのルチュ」では、子猫時代から現在の様子まで、ルチュくんの可愛らしすぎる日常の姿が多数投稿されています。

ルチュくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「アメショのルチュ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。