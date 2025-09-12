Mrs. GREEN APPLEの3人が小さな妖精“ミニミセス”に変身、楽しげに動き回る

3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、発泡酒「淡麗グリーンラベル」（キリンビール）の新ウェブCM「GREEN LABEL ミニミセス篇」に出演。9月12日に公開した。



「GREEN LABEL ミニミセス篇」では、Mrs. GREEN APPLEが小さな妖精“ミニミセス”に変身。



妖精の3人が「淡麗グリーンラベル」の缶をピカピカに磨いたり、キャンペーンで当たるコラボグッズの周りに現れ、パーカーのワッペンを貼り付けたり、キーホルダーの上で歌うなど、楽しげに動き回る様子が描かれている。3人の息の合った掛け合いが弾む、遊び心溢れる映像だ。