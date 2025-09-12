背中にはスカーの大きな刺繍が！ベルメゾン ディズニー「ユニセックスブラウンワークジャケット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背中の刺繍がパッと目をひく、ディズニーデザイン「ユニセックスブラウンワークジャケット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ユニセックスブラウンワークジャケット」スカー
© Disney
価格：9,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
前：中央ボタン留め、左右ポケット、両胸フラップポケット
生地：＜織物＞綿100％（ツイル）、【衿部分】＜織物＞綿84％、再生繊維（セルロース）15％、レーヨン1％（コーデュロイ）
製品洗い加工
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『ライオン・キング』の「スカー」をモチーフにしたカジュアルなブラウンワークジャケット。
カジュアルやストリートスタイルにマッチするデザインで、ユニセックスでのサイズ展開です。
© Disney
ジャケットのブラウンと、襟のダークブラウンで「スカー」を表現！
「スカー」のたてがみをイメージした配色使いになっています。
© Disney
そして背中には大きな刺繍が施され、パッと目を引くアクセントに◎
かっこいい「スカー」の姿に、爪の跡、ロゴの刺繍で迫力満点です。
© Disney
＜素材アップ＞
生地は、使うたびに馴染んでくるツイル素材を使用しています。
前後のデザインのギャップがオシャレ。
背中の刺繍がパッと目をひく、ディズニーデザイン「ユニセックスブラウンワークジャケット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 背中にはスカーの大きな刺繍が！ベルメゾン ディズニー「ユニセックスブラウンワークジャケット」 appeared first on Dtimes.