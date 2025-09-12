ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背中の刺繍がパッと目をひく、ディズニーデザイン「ユニセックスブラウンワークジャケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックスブラウンワークジャケット」スカー

© Disney

価格：9,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：中央ボタン留め、左右ポケット、両胸フラップポケット

生地：＜織物＞綿100％（ツイル）、【衿部分】＜織物＞綿84％、再生繊維（セルロース）15％、レーヨン1％（コーデュロイ）

製品洗い加工

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ライオン・キング』の「スカー」をモチーフにしたカジュアルなブラウンワークジャケット。

カジュアルやストリートスタイルにマッチするデザインで、ユニセックスでのサイズ展開です。

© Disney

ジャケットのブラウンと、襟のダークブラウンで「スカー」を表現！

「スカー」のたてがみをイメージした配色使いになっています。

© Disney

そして背中には大きな刺繍が施され、パッと目を引くアクセントに◎

かっこいい「スカー」の姿に、爪の跡、ロゴの刺繍で迫力満点です。

© Disney

＜素材アップ＞

生地は、使うたびに馴染んでくるツイル素材を使用しています。

前後のデザインのギャップがオシャレ。

背中の刺繍がパッと目をひく、ディズニーデザイン「ユニセックスブラウンワークジャケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 背中にはスカーの大きな刺繍が！ベルメゾン ディズニー「ユニセックスブラウンワークジャケット」 appeared first on Dtimes.