迫力満点なウギー・ブギーモチーフ！ベルメゾン ディズニー「麻調素材のトートバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ウギー・ブギー」のアートがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「麻調素材のトートバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「麻調素材のトートバッグ」ウギー・ブギー
© Disney
価格：4,990円（税込）
サイズ：約37×44×10cm
重さ：約290g
素材：ポリエステル、合成皮革
開閉：マグネット
ポケット：中にオープン1つ
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「ウギー・ブギー」をモチーフにしたトートバッグ。
コーディネートのポイントに最適な麻調のトートバッグで、持ち手は肩掛けしやすい長さで合成皮革素材になっています◎
© Disney
「ウギー・ブギー」のアートも大きく、特徴的な表情で迫力満点！
ラフな縫い目を描くことでより世界観を表現しています。
© Disney
＜オープン時＞
内生地には、袋の中に詰まった虫をイメージした模様も☆
紫色の内生地に、模様はビビッドなカラーであしらわれています。
マグネット開閉で、小物類の収納に便利なオープンポケットが1つ付いています。
© Disney
マチ幅は狭く、スタイリッシュなデザインに。
A4サイズの書類がすっぽり収まるサイズ感です。
© Disney
サイコロデザインを型押しした真っ赤なチャーム付きなのもポイント！
オシャレなアクセントになっています。
© Disney
裏面は無地のシンプルなデザイン。
ナチュラルな表情の麻調素材は、どのようなコーディネートとも相性がバッチリです。
サイドのラフな縫い目のアートなど、こだわりがたっぷり。
「ウギー・ブギー」のアートがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「麻調素材のトートバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
