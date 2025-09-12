ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ウギー・ブギー」のアートがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「麻調素材のトートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「麻調素材のトートバッグ」ウギー・ブギー

© Disney

価格：4,990円（税込）

サイズ：約37×44×10cm

重さ：約290g

素材：ポリエステル、合成皮革

開閉：マグネット

ポケット：中にオープン1つ

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「ウギー・ブギー」をモチーフにしたトートバッグ。

コーディネートのポイントに最適な麻調のトートバッグで、持ち手は肩掛けしやすい長さで合成皮革素材になっています◎

© Disney

「ウギー・ブギー」のアートも大きく、特徴的な表情で迫力満点！

ラフな縫い目を描くことでより世界観を表現しています。

© Disney

＜オープン時＞

内生地には、袋の中に詰まった虫をイメージした模様も☆

紫色の内生地に、模様はビビッドなカラーであしらわれています。

マグネット開閉で、小物類の収納に便利なオープンポケットが1つ付いています。

© Disney

マチ幅は狭く、スタイリッシュなデザインに。

A4サイズの書類がすっぽり収まるサイズ感です。

© Disney

サイコロデザインを型押しした真っ赤なチャーム付きなのもポイント！

オシャレなアクセントになっています。

© Disney

裏面は無地のシンプルなデザイン。

ナチュラルな表情の麻調素材は、どのようなコーディネートとも相性がバッチリです。

サイドのラフな縫い目のアートなど、こだわりがたっぷり。

「ウギー・ブギー」のアートがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「麻調素材のトートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

