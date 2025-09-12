☆ヤクルト―ＤｅＮＡ（１８：００・神宮）ヤクルト＝高梨、ＤｅＮＡ＝ジャクソン

ヤクルトは中日３連戦を２勝１敗で勝ち越し。１２日のＤｅＮＡ戦では高梨が今季１６度目の登板を迎える。高梨のＤｅＮＡ戦は２０１９年５月１９日から●―――●〇●〇〇●―●●●―――●―●――●（―は勝敗つかず）で７連敗中と相性が悪い。高梨の対戦相手別成績は次の通り。

相 手 登板 勝― 敗

ＤｅＮＡ ２３ ３―１０

阪 神 ２１ ４― ５

中 日 ２１ ７― ８

広 島 ２１ ４― ７

巨 人 １６ ３― ３

西 武 ３ １― １

日本ハム ２ ０― １

楽 天 ２ ０― ０

ＤｅＮＡ戦が唯一の２ケタ敗戦。苦手としているカードだが、なんとか連敗を７でストップすることができるか。

（その他のカード）

☆広島―中日（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、中日＝柳

☆日本ハム―西武（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、西武＝高橋

☆楽天―ロッテ（１８：００・楽天モバイル）楽天＝古謝、ロッテ＝ボス

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順