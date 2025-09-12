ヤクルト・高梨裕稔

　☆ヤクルト―ＤｅＮＡ（１８：００・神宮）ヤクルト＝高梨、ＤｅＮＡ＝ジャクソン

　ヤクルトは中日３連戦を２勝１敗で勝ち越し。１２日のＤｅＮＡ戦では高梨が今季１６度目の登板を迎える。高梨のＤｅＮＡ戦は２０１９年５月１９日から●―――●〇●〇〇●―●●●―――●―●――●（―は勝敗つかず）で７連敗中と相性が悪い。高梨の対戦相手別成績は次の通り。

相　　手　登板　勝―　敗

ＤｅＮＡ　２３　３―１０

阪　　神　２１　４―　５

中　　日　２１　７―　８

広　　島　２１　４―　７

巨　　人　１６　３―　３

西　　武　　３　１―　１

日本ハム　　２　０―　１

楽　　天　　２　０―　０

　ＤｅＮＡ戦が唯一の２ケタ敗戦。苦手としているカードだが、なんとか連敗を７でストップすることができるか。

（その他のカード）

　☆広島―中日（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、中日＝柳

　☆日本ハム―西武（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、西武＝高橋

　☆楽天―ロッテ（１８：００・楽天モバイル）楽天＝古謝、ロッテ＝ボス

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順