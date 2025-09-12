最新フラッグシップワイヤレスイヤフォン「Ear (3)」

Nothingは、最新フラッグシップワイヤレスイヤフォン「Ear (3)」 のデザインを公開した。選りすぐりの金属素材を、Nothingならではのシースルーのデザインに組み込み、これまでにないスタイリッシュでプレミアムな質感を実現しているとのこと。全仕様は9月18日(木)午後9時に発表予定。

0.35mmと薄いカスタムメタルアンテナやコンポーネントを精密に配置することで、超薄型のイヤフォンになっているという。

ケースは100%リサイクルアルミニウム製。「耳に自然に収まるイヤフォンの軸、革新的なスーパーマイクを初めて搭載したなめらかに手になじむケースは、人間工学に基づいてデザインされている」とのこと。

Nothing最新フラッグシップワイヤレスイヤフォン「Ear (3)」

デザインディレクター、アダム・ベイツは「Nothingのフィロソフィーに忠実に、エンジニアリングとユーザー体験を中心に考えることで、デザイン言語を新たなステージへと進化させたEar (3)は、これまでにないルック、質感、そして画期的な機能をあわせ持っています。アルマイト処理したアルミニウムをケースとアンテナに採用するなど、素材へのアプローチとプロセスによって、Nothingらしさと新しさを兼ね備えたプロダクトが完成しました」と、コメントしている。