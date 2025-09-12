ほのぼのとしたプーさん柄！ベルメゾン ディズニー「ファブリックボックス2個セット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ナチュラルなカラーがインテリアにも馴染む、ディズニーデザイン「ファブリックボックス2個セット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ファブリックボックス2個セット」くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：3,490円（税込）
サイズ：幅約23×奥行約18×高さ約14cm
品質：【本体】ポリエステル95％、麻5％、【裏面】ラミネート樹脂、【芯棒】鉄
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「くまのプーさん」デザインのファブリックボックス。
ほのぼのとした「くまのプーさん」と仲間たちを描いた2柄2個セットで、別々で使っても、2個を並べても楽しい！
アイボリーやグリーンなどのナチュラルなカラーがインテリアにマッチします。
「くまのプーさん」はもちろん、「ピグレット」や「イーヨー」、「カンガ」や「ルー」、
「ティガー」など、お馴染みの人気キャラクターの姿が優しいタッチで描かれています☆
どちらの柄にも下部には模様があしらわれ、おしゃれなアクセントに。
持ち手付きで移動しやすいのもうれしいポイントです。
上部のみワイヤー入りで型崩れしにくく、使わないときはくしゅっとコンパクトにたためるのも◎
＜素材アップ＞
丈夫で扱いやすいポリエステル素材が使用され、内側は汚れを拭き取れるラミネート加工に。
日用品のストックやタオル、メイク小物収納など多用途に使えます。
収納が楽しくなるデザイン違いの2個セット！
ナチュラルなカラーがインテリアにも馴染む、ディズニーデザイン「ファブリックボックス2個セット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
