「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ナチュラルなカラーがインテリアにも馴染む、ディズニーデザイン「ファブリックボックス2個セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ファブリックボックス2個セット」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：3,490円（税込）

サイズ：幅約23×奥行約18×高さ約14cm

品質：【本体】ポリエステル95％、麻5％、【裏面】ラミネート樹脂、【芯棒】鉄

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのファブリックボックス。

ほのぼのとした「くまのプーさん」と仲間たちを描いた2柄2個セットで、別々で使っても、2個を並べても楽しい！

アイボリーやグリーンなどのナチュラルなカラーがインテリアにマッチします。

「くまのプーさん」はもちろん、「ピグレット」や「イーヨー」、「カンガ」や「ルー」、

「ティガー」など、お馴染みの人気キャラクターの姿が優しいタッチで描かれています☆

どちらの柄にも下部には模様があしらわれ、おしゃれなアクセントに。

持ち手付きで移動しやすいのもうれしいポイントです。

上部のみワイヤー入りで型崩れしにくく、使わないときはくしゅっとコンパクトにたためるのも◎

＜素材アップ＞

丈夫で扱いやすいポリエステル素材が使用され、内側は汚れを拭き取れるラミネート加工に。

日用品のストックやタオル、メイク小物収納など多用途に使えます。

収納が楽しくなるデザイン違いの2個セット！

ナチュラルなカラーがインテリアにも馴染む、ディズニーデザイン「ファブリックボックス2個セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

