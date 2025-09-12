Mrs. GREEN APPLE、小さな妖精“ミニミセス”に変身 キリンビール新CM公開
Mrs. GREEN APPLEが、キリンビール「淡麗グリーンラベル」の新WebCM「GREEN LABEL ミニミセス篇」に出演。きょう12日に公開された。
【動画】ミニサイズの3人がわちゃわちゃ！Mrs. GREEN APPLEキリンビール新CM
「GREEN LABEL ミニミセス篇」では、Mrs. GREEN APPLEが小さな妖精“ミニミセス”に変身。妖精の3人が「淡麗グリーンラベル」の缶をピカピカに磨いたり、キャンペーンで当たるコラボグッズの周りに現れ、パーカーのワッペンを貼り付けたり、キーホルダーの上で歌うなど、楽しげに動き回る様子が描かれている。3人の息の合った掛け合いが弾む、遊び心溢れる映像となっている。
あわせてメイキングも公開。本編に収まりきらなかった3人の自然体のやりとりを楽しめる。
Mrs. GREEN APPLEと同商品は、年間コラボレーション施策を展開中。第4弾として、9月2日より開始している「淡麗グリーンラベルMrs. GREEN APPLE コラボグッズなど当たる！キャンペーン」で実際に当たる景品が動画内に登場している。
【動画】ミニサイズの3人がわちゃわちゃ！Mrs. GREEN APPLEキリンビール新CM
「GREEN LABEL ミニミセス篇」では、Mrs. GREEN APPLEが小さな妖精“ミニミセス”に変身。妖精の3人が「淡麗グリーンラベル」の缶をピカピカに磨いたり、キャンペーンで当たるコラボグッズの周りに現れ、パーカーのワッペンを貼り付けたり、キーホルダーの上で歌うなど、楽しげに動き回る様子が描かれている。3人の息の合った掛け合いが弾む、遊び心溢れる映像となっている。
あわせてメイキングも公開。本編に収まりきらなかった3人の自然体のやりとりを楽しめる。
Mrs. GREEN APPLEと同商品は、年間コラボレーション施策を展開中。第4弾として、9月2日より開始している「淡麗グリーンラベルMrs. GREEN APPLE コラボグッズなど当たる！キャンペーン」で実際に当たる景品が動画内に登場している。