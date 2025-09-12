カンテレ中島めぐみアナ、9月30日で退社「自分自身や家族との時間を大切に過ごしたい」【コメント全文】
関西テレビ放送は12日、中島めぐみアナウンサーが今月30日をもって同局を退社することを報告した。
【写真】夫婦でお花見 笑顔を見せるラブラブな林弘典アナ＆中島めぐみアナ
中島は2010年に関西テレビ（カンテレ）に入社。報道、バラエティー、スポーツ、ナレーションと多岐にわたって番組を担当した。現在出演している『モモコのOH！ソレ！み〜よ！』（後1：59〜）は13日が、『お笑いワイドショー マルコポロリ！』（後1：59〜）は28日が最後の出演となる。
■中島めぐみコメント
私事で恐縮ではございますが、2025年9月末をもって関西テレビを退職することとなりました。2010年の入社以来、ニュース・バラエティ・ナレーションなど、さまざまな番組に携わらせていただきました。
どの現場にも、その時々の緊張と学びがあり、アナウンステキストに記された「声は人なり」の言葉を胸に、準備と反省を重ねてきた15年間でした。
ご一緒した共演者の皆さま、番組作りを支えてくださった関係者の皆さま、取材にご協力いただいた地域の皆様、そして番組をご覧くださった視聴者の皆さま、本当にありがとうございました。
子どもが来春から小学校に上がるという節目を迎え、家庭との向き合い方を見直したいという思いが日に日に強くなりました。今は少し立ち止まり、自分自身や家族との時間を大切に過ごしたいと考えています。
今後の活動についてはまだ決まっておりませんが、しばらくは自分らしいペースで過ごし、ゆっくりと考えていけたらと思っております。いつかまた、お目にかかれますと幸いです。
■プロフィール
2010年4月：入社
2012年10月：報道番組『FNNスーパーニュース アンカー』スポーツキャスター
2013年10月：『モモコのOH!ソレ！み〜よ！』
2017年3月：報道番組『報道ランナー』キャスター
2017年6月：『お笑いワイドショー マルコポロリ！』アシスタント
2019年3月：ＦＮＳ系列アナウンス大賞 ナレーション部門 1位
【写真】夫婦でお花見 笑顔を見せるラブラブな林弘典アナ＆中島めぐみアナ
中島は2010年に関西テレビ（カンテレ）に入社。報道、バラエティー、スポーツ、ナレーションと多岐にわたって番組を担当した。現在出演している『モモコのOH！ソレ！み〜よ！』（後1：59〜）は13日が、『お笑いワイドショー マルコポロリ！』（後1：59〜）は28日が最後の出演となる。
私事で恐縮ではございますが、2025年9月末をもって関西テレビを退職することとなりました。2010年の入社以来、ニュース・バラエティ・ナレーションなど、さまざまな番組に携わらせていただきました。
どの現場にも、その時々の緊張と学びがあり、アナウンステキストに記された「声は人なり」の言葉を胸に、準備と反省を重ねてきた15年間でした。
ご一緒した共演者の皆さま、番組作りを支えてくださった関係者の皆さま、取材にご協力いただいた地域の皆様、そして番組をご覧くださった視聴者の皆さま、本当にありがとうございました。
子どもが来春から小学校に上がるという節目を迎え、家庭との向き合い方を見直したいという思いが日に日に強くなりました。今は少し立ち止まり、自分自身や家族との時間を大切に過ごしたいと考えています。
今後の活動についてはまだ決まっておりませんが、しばらくは自分らしいペースで過ごし、ゆっくりと考えていけたらと思っております。いつかまた、お目にかかれますと幸いです。
■プロフィール
2010年4月：入社
2012年10月：報道番組『FNNスーパーニュース アンカー』スポーツキャスター
2013年10月：『モモコのOH!ソレ！み〜よ！』
2017年3月：報道番組『報道ランナー』キャスター
2017年6月：『お笑いワイドショー マルコポロリ！』アシスタント
2019年3月：ＦＮＳ系列アナウンス大賞 ナレーション部門 1位