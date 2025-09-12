『スレイヤーズ』アニメ化30周年記念、作品初となるフィルムコンサート開催決定 原作者のトークも
テレビアニメ『スレイヤーズ』の30周年を記念して、作品初となるフィルムコンサートが2026年1月18日に東京・府中の森芸術劇場どりーむホールにて開催されることが決定した。
【画像】かっこいい！チケット特典の『スレイヤーズ』ヴィンテージ風Tシャツ
「スレイヤーズ」「スレイヤーズNEXT」から厳選された、リナ＝インバースと仲間たちの物語が、迫力の映像とオーケストラによる生演奏で鮮やかに蘇る。さらに、ゲストアーティストに奥井雅美を迎え、この日のための特別なアレンジで名曲の数々が届けられる。
原作の神坂一氏、イラストのあらいずみるい氏による、ここだけでしか聞けない貴重なトークコーナーも展開。MCは成瀬瑛美が務める。
チケットは、『原作35周年記念 スレイヤーズ展 〜ごぅずおん〜』来場者限定最速先行がきょう12日午前10時〜30日午後11時59分、オフィシャル先行がきょう12日午前10時〜10月14日午後11時59分に販売される。
■コメント
▼原作：神坂一氏
祝！開催！スペシャルコンサート！ということで、スレイヤーズ原作者の神坂一と申します。アニメスタートからはや30年。それだけの時が経った今、コンサートを開いていただけるのは、ひとえに応援してくださっているみなさんのおかげ。厚く御礼申し上げます。音楽というのは結構記憶に残るもの。忘れてしまったと思っていても、実は印象的なシーンなどと結びつき、意識の底で眠っているだけの場合も。再び聞けば、懐かしさとともに曲やシーンがよみがえることも多々あります。かつて耳にした曲の数々。お楽しみいただけたら幸いです。
▼イラスト：あらいずみるい氏
フィルムコンサート開催おめでとうございます。原作イラストのあらいずみるいです。僕にとってテレビアニメ『スレイヤーズ』の楽曲は、絵筆を走らせてくれる“魔法”でした。30年の時を超え、生のオーケストラでその魔法を皆さまと共有できることがとてもうれしいです。スレイヤーズを応援してくださっている皆さま、そして本公演を支えてくださる皆さまに、心より御礼申し上げます。一日限り・一回公演のこの“一期一会”が、皆さまの記憶の扉をそっと開き、新しいときめきを連れてきますように。どうぞ耳でも目でも、そして心でも、最後の一音まで存分にお楽しみください。
【画像】かっこいい！チケット特典の『スレイヤーズ』ヴィンテージ風Tシャツ
「スレイヤーズ」「スレイヤーズNEXT」から厳選された、リナ＝インバースと仲間たちの物語が、迫力の映像とオーケストラによる生演奏で鮮やかに蘇る。さらに、ゲストアーティストに奥井雅美を迎え、この日のための特別なアレンジで名曲の数々が届けられる。
チケットは、『原作35周年記念 スレイヤーズ展 〜ごぅずおん〜』来場者限定最速先行がきょう12日午前10時〜30日午後11時59分、オフィシャル先行がきょう12日午前10時〜10月14日午後11時59分に販売される。
■コメント
▼原作：神坂一氏
祝！開催！スペシャルコンサート！ということで、スレイヤーズ原作者の神坂一と申します。アニメスタートからはや30年。それだけの時が経った今、コンサートを開いていただけるのは、ひとえに応援してくださっているみなさんのおかげ。厚く御礼申し上げます。音楽というのは結構記憶に残るもの。忘れてしまったと思っていても、実は印象的なシーンなどと結びつき、意識の底で眠っているだけの場合も。再び聞けば、懐かしさとともに曲やシーンがよみがえることも多々あります。かつて耳にした曲の数々。お楽しみいただけたら幸いです。
▼イラスト：あらいずみるい氏
フィルムコンサート開催おめでとうございます。原作イラストのあらいずみるいです。僕にとってテレビアニメ『スレイヤーズ』の楽曲は、絵筆を走らせてくれる“魔法”でした。30年の時を超え、生のオーケストラでその魔法を皆さまと共有できることがとてもうれしいです。スレイヤーズを応援してくださっている皆さま、そして本公演を支えてくださる皆さまに、心より御礼申し上げます。一日限り・一回公演のこの“一期一会”が、皆さまの記憶の扉をそっと開き、新しいときめきを連れてきますように。どうぞ耳でも目でも、そして心でも、最後の一音まで存分にお楽しみください。