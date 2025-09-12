劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が大阪発牛骨ラーメンまこと屋とコラボ「チェンソー麺！」
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（19日公開）が大阪発の牛骨ラーメンまこと屋とコラボしたラーメン、「チェンソー麺！」が19日より全国86店舗で販売される。
【画像】コラボメニュー注文でゲットできる『チェンソーマン レゼ篇』ノベルティ
「チェンソー麺！」は、19日午前11時〜24日の閉店（深夜営業や24時間店舗は午後11：59）まで、全国86店舗で販売。本コラボレーションでは、劇場公開を記念し、『チェンソーマン』をモチーフにした限定メニュー3種の提供、先着7万人へのノベルティ配布、さらに渋谷店の特別ラッピングなど、ファン必見の企画が多数用意される。
コラボ限定メニューの「白チェンソー麺」は、濃厚牛白湯スープにチャーシュー10枚を刃のように並べ、中央にはもやしを山盛りドッカン！豪快さと繊細さを兼ね備えた、ここでしか味わえない特別仕様の“白の衝撃”となる。
「赤チェンソー麺」は、旨辛牛白湯スープに、刃盛りのチャーシュー10枚＆ドッカンもやし！辛さを選べる特別仕様で、旨みと刺激のバランスが絶妙。実はまこと屋が一番おすすめする、自慢の“赤き暴走”ラーメン。
「ボムの爆弾チャーハン」は、通常のチャーハンとは違い、大判チャーシュー5枚を豪快にトッピング。さらに隠された角切りチャーシューがゴロゴロと現れ、爆弾級の迫力と旨さを楽しめる特別な一皿。お腹も心も満足必至。
ノベルティは、チェンソー麺（白・赤）を注文すると、先着5万人にまこと屋オリジナル「チェンソー麺」ステッカーが配布される。ポチタスペシャルチェンソー麺ステッカー2種、『チェンソーマン』キャラ入りチェンソー麺ステッカー7種の計9種からのランダム配布となる。
爆弾チャーハンを注文すると、先着2万人にまこと屋オリジナル「爆弾チャーハン」クリアファイル（全3種・ランダム1枚配布）が配布される。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。
また期間中は、東京・渋谷店、大阪・心斎橋店が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』仕様になる。
【画像】コラボメニュー注文でゲットできる『チェンソーマン レゼ篇』ノベルティ
「チェンソー麺！」は、19日午前11時〜24日の閉店（深夜営業や24時間店舗は午後11：59）まで、全国86店舗で販売。本コラボレーションでは、劇場公開を記念し、『チェンソーマン』をモチーフにした限定メニュー3種の提供、先着7万人へのノベルティ配布、さらに渋谷店の特別ラッピングなど、ファン必見の企画が多数用意される。
「赤チェンソー麺」は、旨辛牛白湯スープに、刃盛りのチャーシュー10枚＆ドッカンもやし！辛さを選べる特別仕様で、旨みと刺激のバランスが絶妙。実はまこと屋が一番おすすめする、自慢の“赤き暴走”ラーメン。
「ボムの爆弾チャーハン」は、通常のチャーハンとは違い、大判チャーシュー5枚を豪快にトッピング。さらに隠された角切りチャーシューがゴロゴロと現れ、爆弾級の迫力と旨さを楽しめる特別な一皿。お腹も心も満足必至。
ノベルティは、チェンソー麺（白・赤）を注文すると、先着5万人にまこと屋オリジナル「チェンソー麺」ステッカーが配布される。ポチタスペシャルチェンソー麺ステッカー2種、『チェンソーマン』キャラ入りチェンソー麺ステッカー7種の計9種からのランダム配布となる。
爆弾チャーハンを注文すると、先着2万人にまこと屋オリジナル「爆弾チャーハン」クリアファイル（全3種・ランダム1枚配布）が配布される。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。
また期間中は、東京・渋谷店、大阪・心斎橋店が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』仕様になる。