YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、動画『【空き家活用】昭和の住宅団地が生まれ変わる？！新発想のPCF平屋を内見！』を公開し、千葉と埼玉に新しく誕生した「PCF」という新コンセプトの平屋住宅について、現地内見レポートを届けた。



発言者のゆっくり不動産さんは、青空の下、千葉の住宅地を訪れ、視聴者に「PCFってなんぞ？」と問いかけつつ、「上質で無駄がなく、将来も安心な平屋。そんな、これからの住まいを表した頭文字」と定義し、家の“新しい暮らし方”の魅力を紹介した。そこには「将来の不安解消させて」というメッセージも込められている。



企画の背景には、全国900万戸を超え住宅全体の13.8%にも及ぶ空き家問題がある。老朽化や空き家の増加に直面した東武不動産さんが「駅のそばで育った街に、次の暮らしを届ける」という思いで生み出したPCF平屋は、かつて住宅団地として賑わった街に新たな風を吹き込む意欲作だ。



ゆっくり不動産さんが内見したPCF平屋は、「外観はフラットで直線的なデザイン。主張しすぎず凛とした品の良さが漂う」と絶賛。大容量シューズクローゼットや観音開きの可動棚、引き戸タイプの玄関ドアには「手や肘で押し出すだけで自動で開く、めっちゃ便利やん」と驚きの声も。「各所に設けられた手すりや丸みを帯びた壁の角、視線や生活感を隠せる工夫が安心感につながっている」と細部のこだわりにも触れた。



リビングダイニングキッチン（LDK）では「ダイニングから寝室まで視線が抜け、横長の広がりと天井の高さ、光の入り方、全てがいい感じ。これぞまさに平屋の醍醐味」と、ワンフロア設計の使い勝手を高く評価。「天井高最大4.7メートル」「電動ロールスクリーン付き天窓」など開放感あふれる最新設備も紹介された。



また、オーナーからは「ワンフロアの効率的な動線で掃除もしやすく、家族の存在が常に感じられる」「お子さんがどこにいても目が届き、走り回っても安心」との声が寄せられており、「これぞ平屋の真骨頂！」と実感した様子。キッチンや大容量下収納、ガス式衣類乾燥機“乾太くん”など、利便性にも徹底したこだわりが貫かれていた。



さらに水回りから直結する「バスコート」について「バスコートしか勝たん」「お風呂上がりの整いスペースとしても、朝コーヒーを飲む場所としても使える余白だ」と独自の名言で絶賛。細やかな設計に「必要なものだけをしっかりと。だけどちょっとの遊び心も忘れない」と、現代の多様な家族構成や暮らし方への対応力も強調した。



埼玉・春日部のPCF平屋では「新たな外観や生活動線の工夫」にも注目。独自の“DOMAキャビン”スペースには「ネーミング強すぎん？だけど完全にペットのくつろぎスペースや観葉植物コーナーとして最適」と評価し、2way動線による外部からのアクセスの良さも魅力的だと語った。「リビングを中心に個室がつながり、家族のほどよい距離感と一体感が両立しているのも印象的」と、内見を通じ生活者視点でレビューを締めくくった。



動画のラストでは、「今ある空き家がこのように生まれ変わっていけば、近隣の交流が深まり、街にも活気が戻る」「平屋に興味はあるけど物足りなさを感じていた人にはPCFはかなり刺さるはず」と総括。「この動画を見て実物を見てみたい方は、概要欄のリンクから見学予約を！」「次回も個性的な物件をご紹介します」と視聴者へメッセージを送り、動画を結んだ。