£¹·î£±£µÆü¤Î¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ¤ÎÏ·¿Í¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤òÉ½¾´¤¹¤ëÂç²ñ¤¬£±£±Æü¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÂç²ñ¡×¤Ï¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤äÊ¡»ã³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Ï·¿Í¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤ò³èÀ²½¤·¤è¤¦¤ÈËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³£¹²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎÏ·¿Í¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤ª¤è¤½£²£µ£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¹ç¤ï¤»¤Æ£²£µ¿Í¤È£·£¸ÃÄÂÎ¤¬É½¾´¤µ¤ì¡¢ÂåÉ½¤Î£·¿Í¤ËÉ½¾´¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯»þÂå¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¸¤¤¬¤¤¤ä·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Ï·¿Í¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦Âç²ñÀë¸À¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ìºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì¤Ä¡¢·ò¹¯¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ì¤Ä¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Î½¼¼Â¤È²ñ°÷Áý¶¯±¿Æ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×
Âè£²Éô¤Ç¤Ï¡¢Æá¿Ü±ö¸¶»Ô½Ð¿È¤ÎÄÅ·Ú»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¡¦ÃªÀ¥·ÉÂÀ¤µ¤ó¤¬±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¡¢ÅÁÅý¤Î²»¿§¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃªÀ¥·ÉÂÀ¤µ¤ó¤ÎÌ¾»ú¤Î¡Ö¤»¡×¤Ïµì»úÂÎ¤Ç¤¹¡Ë