長州鯨骨らぁめん

捕鯨の長い歴史を持つ山口県は鯨料理が盛ん。

鯨料理専門店「日新丸」を運営する「藤フーズ」（下関市）は、鯨食の普及を図ろうと、家庭で楽しめる鯨のインスタントラーメンを開発した。ニタリクジラの骨から、うま味と香りを抽出しただしと鶏ガラスープをブレンドし、しょうゆベースの味わいに仕上げた。昨年の「くじらの日」（９月４日）に発売した。

スープのだし、あご骨から抽出

鯨肉は、個体の性別や年齢などによって味が異なるという。商品の味を均一化するため、スープのだしは、味に比較的個体差が出にくいと言われる上あごの骨（かぶら骨）で取っている。

県内の飲食店も同名でラーメンを提供しており、約１０店舗がそれぞれ工夫した味を披露している。

「鯨ベーコンなどをトッピングして楽しんで」

藤フーズ飲食部門の大場亮祐さん

「鯨のベーコンやさえずり、軟骨などをスライスしてトッピングすると、より一層、鯨の味を楽しむことができます。薬味には、おろししょうが、ネギ。水菜などとも相性抜群です」

お取り寄せ

２０食８３２０円（税込み、送料込み）など。注文は下関鯨屋「日新丸」通販サイトか藤フーズ（０８３・２６１・４４４１）へ。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。