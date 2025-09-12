酒悦、瓶詰新シリーズ「酒悦の一匙」6品発売 タルタルソースや海鮮搾菜、和から洋へ領域拡大

酒悦は9月8日、瓶詰製品の新シリーズ「酒悦の一匙（ひとさじ）」から6品（タルタルソース2品・海鮮搾菜・にんにく味噌・めんま・茎わかめ）を全国発売した。価格は税抜550円。

瓶詰市場の活性化を狙い、従来の「ごはん・お酒のお供」といった“和”の領域を超え、パンやクラッカー、フライやサラダなど“洋”のシーンにも広がる商品群として展開する。デザインは白地を基調としたシンプルなレイアウトに、使用シーンを写真で具体的に示すことで、売場で直感的に伝わる用途提案型パッケージとした。

現在、セレクトショップや道の駅では高付加価値の瓶詰商品をフェイス陳列で積極訴求し需要を伸ばしているが、スーパーでは新商品導入や容器サイズの不統一による視認性の低さが課題となり、購買機会を逃している。こうした課題に対し、同社は今春、「酒悦暖簾」シリーズを投入し“ワクワク感のある商品”を掲げて売場活性化に貢献。瓶詰の新たな食シーンを創出した。今回の新シリーズもその流れを受け継ぎ、創業350周年の門出にふさわしいラインアップを充実させた。

【製品詳細】

屬靴磴しゃきとしたタルタルソース柚子胡椒味」

刻んだ国産のらっきょうと大根を加え、柚子胡椒風味に仕上げたサッパリとしたタルタルソース。

◆屬靴磴しゃきとしたタルタルソース燻製風味」

刻んだ国産のらっきょうと大根を加え、燻製風味に仕上げたコクのあるタルタルソース。

「やみつきになる海鮮搾菜」

国産の昆布とイカを加えた海鮮の風味広がる搾菜。

ぁ崙厚めんま ラー油仕立て」

フライドオニオン・ガーリックとラー油で仕立てた食べ応えのある肉厚メンマ。

ァ屬砲鵑砲入りのうまい味噌 青森県産にんにく使用」

青森県産にんにくをたっぷり使用し、アーモンドと国産豚肉を加えた具材感のあるおかず味噌。

Α屮團螢辰反匹し圓錣め」

コチュジャンとラー油がクセになるピリッと辛い国産茎わかめの佃煮。