インフルエンザの患者数が増加 定点医療機関の感染症報告
栃木県内の定点医療機関から９月７日までの１週間に報告された感染症のうち、一つの医療機関あたりのインフルエンザの患者数が増加に転じています。
県内で９月１日から７日までの１週間に報告されたインフルエンザの患者の数は、前の週より３０人増えて３３人でした。
一つの医療機関あたりでは０．７０人と増加しています。３５週＝０．０６ ３４週＝０．２４ ３３週＝０．４６
続いて、新型コロナウイルスの患者の数は、前の週より１９人減って３９８人でした。
一つの医療機関あたりでは８．４７人と２週連続で減少しています。
３５週＝８．８７３４週＝９．５４ ３３週＝８．１６ ３２週＝６．９４ ３１週＝５．２３ ３０週＝４．０４ ２９週＝２．５５ ２８週＝２．００ ２７週＝２．０２
続いて、「伝染性紅斑」いわゆるリンゴ病です。子どもを中心に発症し、妊婦が感染すると、流産や死産に繋がる恐れもあります。
１週間に報告された患者の数は４７人と、前の週から２人減少しているのものの、県の西部と北部で警報レベルとなっています。
最後に、けいれん性の激しいせきが長引く「百日ぜき」です。
１週間に報告された患者の数は４９人と前の週より２９人減りましたが、今年に入ってからの患者数は１５２１人となり、全国的に大幅に患者数が増えています。