「浪速のエリカ様」の異名をとった元衆院議員でタレントに転身した上西小百合（42）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。ファイナンシャルプランナー（FP）2級資格を取得したことを報告した。

上西氏は昨年9月以来、1年ぶりの投稿で「久しぶりにXきました。（パスワードすら失念していて焦る焦る）今のX界隈ってどんな感じなのかわからないけど、とりあえずこんばんわ。お久しぶりです。お元気ですか」とあいさつ。続けて「私は議員になる数年前から15年以上続けている資産運用が今や趣味のようになっていて（議員時代は放置してただけ）、今更ながらFP2級の資格を取りました」と報告しつつ、「が、友人の反応が薄かったので賞賛され目的でX」「えへへ。褒めて」と公表した理由をちゃめっ気たっぷりに明かした。

続く投稿では「因みにFP資格を取得すると“微妙だなぁ”みたいな投資商品を勧められることがなくなる気がします。割と合格しやすい資格だし、人生の護身用にオススメ」と同資格を取得するメリットを紹介。また、「私見ですが資産運用はギャンブルじゃないので一攫千金なんかゆめゆめ夢見ないことが大切」と忠告し、「自分で言うのもなんですが私の資産運用成績はガチで素晴らしくて、その勝因はきちんと勉強してから念入りに計算してから投資してることです。即決したことありません。上手い話はありません」とつづった。