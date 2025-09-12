

（写真：ブルームバーグ）

石破首相が辞任を表明した後の株価は好調です。9月10日の日経平均株価は史上最高値を更新、一時4万3837円を付けました。前日のニューヨークダウ株価指数が史上最高値を更新するなど米国株高に連動したことも背後にあります。しかし“石破首相の辞任”が足元の株高の大きなキッカケと見られます。

10月4日に石破首相の後任を決める自民党の総裁選挙の投開票が行われます。そこで過去の自民党総裁選前後の株価の動きを確認して、今後の株価の行方を予想してみました。

「政治の不透明感は株価を下げる」というジンクス

石破首相の辞任報道後の株価の動きは、昨年9月に行われた自民党総裁選に向けた株価の動きと共通しています。自民党総裁の任期満了を迎えた当時の岸田首相は、8月14日に次の総裁選への不出馬を表明しました。その直後、株価は急騰しました。

今回のケースは首相辞任なので当時とイベント自体は違うのですが、首相が変わることが世間に明確に示された点が同じです。当時の岸田首相の総裁選不出馬の報道も、今回と同様に新政権の誕生に向けた期待へのキッカケとなり、株式市場が上昇しました。

ところで株式市場でよく知られる“株価のジンクス”に「政治の不透明感は株価を下げる」があります。

政権の行方が不透明だと、そのときの経済情勢に対応して経済対策や規制緩和が適切に行えないのではないか、という不安が高まります。投資家の株式投資に向けた姿勢も弱気になりがちとなるからです。

首相交代のタイミングは次の首相が誰になるか不透明です。仮に国際情勢が大きく変わっても、他国の国家元首は終わりが近い首相と会談して取り決めをしたがらない状況にもなりがちです。

しかし、過去を振り返ると、首相の健康上の理由などでの突然に首相が辞任する以外、首相の辞任や総裁選への不出馬表明のニュースは新政権誕生への期待から、むしろ株高になるというジンクスがあります。

過去の総裁選前後の株価の動き

特徴的な例を紹介しましょう。2012年11月14日に当時の民主党政権の野田首相が、首相辞任を前提とする衆議院解散を表明しました。その後、自民党への政権交代、そしてアベノミクスへの期待から株価は大きく上昇しました。

このように見ると、足元の株高は“株価のジンクス”通りの展開とも言えるでしょう。

首相の辞任や総裁選への不出馬表明の株価ジンクスを紹介しましたが、ここではもう1つのジンクス、自民党総裁選の株価ジンクスを解説しましょう。

まず、データを確認するため、過去の総裁選前後の株価の動きを調べてみました。1956年以降、候補者が1人しかいなかったなど実際に投票が行われなかったケースを除いた総裁選は29回ありました。それらの総裁選の1カ月前から総裁選までの日経平均株価を調べると、7割以上の確率で株価が上昇しました。

自民党総裁選をイベントとして見た株価のジンクスでも今回の足元にかけての株高は整合します。

そして総裁選後の株価推移も堅調でした。総裁選から1カ月後までの日経平均株価も6割以上の確率で上昇していました。総裁選後は新政権の政策の具体化に向けた期待から株価は上昇する傾向が見られるようです。

総裁選から1カ月が経過すると…

ただ、ちょっと気になるデータもあるので紹介します。総裁選から3カ月後までの日経平均株価を見てみると、上昇確率は6割を割り込みました（57%）。少なくとも5割を上回っており上昇確率のほうが大きいことから、そこまで弱気のスタンスになる必要もないですが留意が必要です。

総裁選から1カ月が経過すると、それまで高まった期待に対して本当に政策が具体的に実現できるのか、など政策運営に対する評価の段階に入っていきます。

総裁選から1カ月経って政策運営が“期待外れ”となれば、失望感から株価上がり難くなる傾向が示されています。

そこで今回の10月4日に向けた投資戦略を株価ジンクスから考えてみましょう。当面は積極的な投資スタンスで臨むのがいいでしょう。そして総裁選から1カ月後の11月上旬にかけて、新政権の政策運営を見極めつつ、期待が持てるようなら、その後も積極的なスタンスを持続するのが効果的な戦略になると見られます。

（吉野 貴晶 ： マネックス証券チーフ・マーケット・アナリスト 兼 マネックス・ユニバーシティ 投資工学研究学長）