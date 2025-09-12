

運動不足による衰えの程度は加齢とともに強くなります（写真：Luce／PIXTA）

長時間のデスクワークと食生活の欧米化は、現代人の体を静かにむしばんでいます。運動不足や肥満はもちろん、生活習慣病のリスクも高まり、気づけば健康寿命そのものが縮んでしまうでしょう。

本記事は矢作直樹氏の著書『ちょっと魂、洗ってみる』より一部抜粋・再編集。誰でも今日から取り入れられる運動習慣を紹介します。

デスクワークと手厚すぎるケアは身体の敵だ

わたしたちの身体は、毎日ある程度動かしていないとだんだん衰えていきます。しかもこの動かさないことによる衰えの程度は加齢とともに強くなります。身体を動かすことで睡眠中に行われる修復作業（神経や筋肉のメンテナンス）がスムーズに進み、結果として機能維持につながります。

現代は大半の人がデスクワークになり、食も戦後米国の市場と化して和食から離れたために、肥満にはじまる生活習慣病が増え続けています。さらに、厚労省が整備した国民皆保険制度のもとで、寝たきり高齢者でも延命を含め手厚い治療やケアを受けられるようになりました。そして国民もそれを当然の権利として享受してきました。しかし、生物としての人を見た場合、こうした犲蠍すぎるケア〞は、自立心や身体への労りの気持ちをなくす一面もあります。その結果、身体力が衰え、生活の質そのものが損なわれる可能性すらあるのです。

ではどうしたら身体を守れるのでしょうか。それは「ある程度意識して動かすことを習慣化する」ことです。朝起きて顔を洗うように。わたしの場合は、二十四節気を念頭に、四季を問わず山に入ってする仕事があるので、そのための準備をしています。とくに冬場は一か月近く入ることもあるので入念に行っています。

朝はまず息ができることへの感謝から始めます。布団の中でまず足首を回し、底・背屈し、その後ヨガマットの上に移り上半身の屈伸、キャット・アンド・ドッグ、その後スクワットと股関節の回旋運動をします。これらを、日中も適宜、繰り返しています。

神棚への奉祀後、朝食をとり、その後適当なときに天気が良ければ外を走り、雨ならリュックを担いで階段の昇降をします。自ずと身体が動くことに感謝の念が湧いてきます。いつも「強気に陽気に元気に」「不屈の精神と無限の体力」という言葉を思い浮かべ、いまこの瞬間（中今）を感謝して味わっています。

下半身を鍛えたければ「ヤンキー座り」から

体育座りは大半の日本人が経験済みだと思いますが、実はあの姿勢は骨盤が後傾し猫背になり、体にとって非常に不自然な姿勢です。

逆に行儀が悪いと思われているのに意外と体には良い姿勢があります。

それは「ヤンキー座り（しゃがみ込み／蹲踞（そんきょ）」です。

ヤンキー、つまり昭和の不良が道ばたに座り込み、タバコを吸ったりしゃべったりするときの、あの座り方です。うんこ座りとも言われます。

世界中の農耕文化やアジア圏で昔から自然に行われていた「しゃがみ姿勢」です。股関節、膝関節、足首を深く折りたたみ、骨盤が立ち、背骨が自然なS字カーブを保ちます。筋肉に頼らず関節で安定するために、慣れれば長時間でも苦になりません。

ただ足首や股関節の硬い人には負担となり、実は意外と難しい姿勢なのです。

この姿勢が苦手な欧米人のフィットネス業界でも「アジアンスクワット／ディープスクワット」という名称で注目されています。

いま、うんこ座りと述べましたが、ヤンキー座りは排便のときの理想的な座り方です。この姿勢だと直腸と肛門がまっすぐになり排便を促しやすくなるのです。

日本では洋式トイレが主流ですが、こと排便に関しては和式トイレ、つまりしゃがむスタイルのほうが有利です。

幼少期からヤンキー座りに慣れれば、全身の骨格バランスが整い、自然と筋肉が鍛えられます。おそらく転ぶ子が減るはずです。ついでに書いておくと、相撲の四股踏みも体幹を鍛えることに役立ちます。

「低山歩行」のすすめ

そして、生活にもう少し強度のある運動を取り入れるなら、わたしは低山歩行をおすすめします。低い山が理想ですが、もしなければ丘でも構いません。

東京都健康長寿医療センターの青柳幸利氏による「中之条研究」では、1日8000歩程度の歩行が健康寿命の延伸に効果的であることが明らかになっています。とくに中強度の運動、たとえばゆるやかな登山や低山歩行は、日常の延長でありながら、十分に健康効果が期待できるのです。また、登山医学の専門家・山本正嘉教授は、「傾斜のある道をゆっくり歩くことで心肺機能や下肢筋力が効果的に鍛えられる」と指摘しており、低山歩行は中高年にとって理想的な運動の一つとされています。

ペースの注意点は「息が上がらない」こと。なぜ山かとよく尋ねられるのですが、山道は路面がでこぼこです。まさに千変万化。歩きながら感覚を研ぎ澄まさないと転びます。

ただし。中高年は無理しないこと。若い人なら多少の無理が利きますが、ゆるやかに体力が落ちていく中高年に限って、自分の体力を過信する傾向があります。他人を意識せず、他人と競わず。体力が少しずつ変化していくのは自然なことです。

それを「老化」と呼ぶこともできますが、わたしはむしろ、「成熟」や「深化」という言葉のほうがふさわしいと感じています。年齢を重ねるということは、人生での出会いや出来事を通して、心や感性が磨かれていく過程です。

経験を積んだからこそ見える風景、感じられる空気があります。だからいまの自分こそが、本当の意味で豊かで奥行きのある存在なのだと思うのです。

中高年はなにかの達人になろう！





ここでわたしから、すべての中高年に提案があります。

「中高年はなにかの達人になろう！ そして、自分なりの達人を目指そう」

なんでもいいのです。自分が「好きだな」「やってみたいな」と思えることを極めていくのです。それだけで充分です。料理の達人、掃除の達人、買い物の達人、散歩の達人、話を聞く達人、ブログを書く達人、撮影の達人、笑わせる達人、人と人をつなぐ達人--。十人十色。だからなんでもいい。自分のなりたい「達人」になりましょう。

なにより、自分で「これをやろう」と決めると、体が自然に動き始めます。さて、あなたはどんな達人を目指しますか？

（矢作 直樹 ： 東京大学名誉教授／医学博士）