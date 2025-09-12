テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、アメリカ連邦議会下院が９日にＵＦＯ、未確認飛行物体に関する公聴会を開き、現役の軍人らが目撃したＵＦＯについて証言したことを特集した。

番組ではＵＦＯが安全保障上の驚異と捉える動きが米国だけでなく日本でも広がっていることを伝えた。米国の議会で公開されたミサイルが命中しても飛び続ける謎の物体についてもみていった。

その中で２０２２年１０月１日に７９歳で亡くなったアントニオ猪木さんが１５年に参院議員だった時、国会で「未確認飛行物体という…宇宙人はいるのか？いないのか？それも私にはわかりませんが、考え方を変えれば何かが領空侵犯をしているということになります。今までにスクランブルをかけたことがあるのか？また、その辺の研究をされているのか？お聞きしたいと思います」と当時の中谷元防衛相に質問した映像を放送した。

猪木氏の質問に議員から笑いが起きる中で中谷氏は「鳥等の航空機以外の物体を発見することはあるものの、ご指摘の地球外から飛来したと思われる未確認飛行物体を発見した事例については承知をしておりません」と答弁した。

猪木氏が質問した映像に番組では「１０年前の国会ではＵＦＯを真剣に議論し始めると笑いの声」とナレーションで伝えたが、スタジオでは昨年６月に未確認異常現象を安全保障の観点から考える超党派の議員８０人超になる「ＵＦＯ議連」が設立されたことを紹介。最高顧問が石破茂首相、会長が浜田靖一氏、幹事長を小泉進次郎農相が務めている。

昨年、小泉氏が「一般的にはＵＦＯというなじみのある言葉は、安全保障上はＵＡＰ、この問題を安全保障の観点から考えよう」と述べたＶＴＲを放送した。