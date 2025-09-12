兵庫県が、県庁の記者会見室の防音対策に苦慮している。

斎藤元彦知事の辞職を求めるデモが近くで行われているためだ。県は今夏、窓ガラスに防音シート（計２７万円）を設置したが、斎藤氏が記者の質問を聞き取りづらい状況が続いている。

斎藤氏の記者会見は原則毎週１回、県庁２号館４階にある記者会見室で開かれている。県によると、４月頃から記者会見の時間に合わせて２号館近くの歩道橋上に人が集まり、記者会見室に向かって拡声機で「斎藤、辞めろ」などと訴えるデモが行われるようになった。

県は５月、防音対策として廃棄予定だったカーテンと段ボールを記者会見室の全２２枚の窓に取り付け、７月末に防音シートを追加した。それでも聞きにくさは解消されておらず、８月６日の記者会見では、斎藤氏が記者に「（質問が）聞こえない」などと聞き直すことが８回あった。

県はより防音効果が高い窓ガラスへの買い替えを検討したが、約１２０万円が必要なことが判明し、断念した。記者会見室には会見を動画配信する音響設備があり、別の部屋で会見を行うことは難しいという。県は老朽化した２号館の再整備に伴い、来年度中には記者会見室を別の庁舎に移す方針。

県の担当者は「（憲法が保障する）表現の自由があり、デモの自粛を求めるのは難しい。移動までの間も、会見が円滑に進行できるよう努力したい」としている。