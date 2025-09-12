ステージ4の舌がんから復帰の堀ちえみ、診察続きに「もうそろそろ、静かに暮らしたい」
歌手で俳優の堀ちえみ（58）が、12日までに自身のブログを更新。診察続きの日々に「もうそろそろ、静かに暮らしたいよ」と本音を漏らした。
堀は「大学病院の診察の日。午後から二科の診察。今日は大変混雑していて、病院を出る頃には夕方になっていました。薬局も激混みでしたので…お薬は時間がかかりそう。お薬の説明だけを受けて、自宅郵送の手配。それでもどの科も少しずつ、飲むお薬の量は、一時期より減りました！嬉しいです。しかし…まぁ。疲れたなぁ。病院通いは体力要ります爆笑。でも持病が多いので、張ってます。30代前半に肺炎で入院してから、その二年後に大病して危篤寸前。40代で人工股関節の置換手術。そのあとすぐに持病が二つも、ほぼ同時に見つかり…51歳でがんになって。そのあともすべり症に狭窄症。腹膜炎で入院もしたしなぁ。もうそろそろ、静かに暮らしたいよ」と記した。
堀は2019年2月にステージ4の口腔がん（左舌扁平上皮がん）を公表。同22日に行われた手術では頸部リンパ節を取り、舌の6割を切除して再建手術も行うなど、オペは11時間にも及んだ。19年4月には食道がんであることを公表。診断はステージ1で、舌がんと同じ扁平上皮がんとし、舌がんの転移・再発ではないと明かした。
苦難を何度も乗り越えた堀は、その後、テレビに復帰し、20年8月の日本テレビ系『24時間テレビ43』で舌がん手術後初歌唱、23年2月にはがん乗り越え6年ぶりのコンサートを実現。ブログでは日々の様子をつづっていた。
