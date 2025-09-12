佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。



「天気図」

秋雨前線は九州付近では弱まり、不明瞭になっています。12日は日差しが届く時間もありそうです。ただ、高気圧の縁を回る、暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定で、天気が急変する恐れがあります。13日になると、西側から低気圧や前線が接近してきます。3連休は、お出かけにはあいにくのお天気となりそうです。



「天気の予想」

大気の状態は不安定で、雨マークのないところでもにわか雨の可能性があります。晴れていても落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。



「洗濯はどうなのか？」

日差しが届く時間もありますが一時的で、雲が広がりやすいでしょう。洗濯物は室内干しがおすすめです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は11日と同じくらいのところが多いでしょう。久留米市で33℃、福岡市、飯塚市、大牟田市、佐賀市で32℃、北九州市、宗像市、行橋市で31℃の予想です。湿度が高く、ジメジメと感じられそうです。



「なのか間予報」

この先もすっきりしない天気が続くでしょう。雨マークはありませんが変わりやすい天気で、雨が降る可能性もあります。



「放生会はじまる」

12日から1週間、福岡市東区の筥崎宮で放生会（ほうじょうや）が開催されます。参道一帯におよそ500軒もの露店が並ぶ、九州随一の秋祭りです。私は福岡に来て初めての放生会なので、とても楽しみにしています。ただ、来週にかけて筥崎宮がある福岡市東区の天気は不安定です。折りたたみの傘を持ってお出かけください。