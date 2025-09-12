B′zはデビュー直前まで「別の名前だった」…「芸能界のドン」本人が語った「ビーイング帝国」形成秘話

稲葉浩志と松本孝弘の2人からなるモンスターロックバンド、B'z。1988年にB'zをデビューに導いたのは、ビーイング創設者にして日本の音楽史に名を刻むプロデューサー・長戸大幸である。BOØWY、ラウドネスを立て続けに世に送り出した長戸は、85年にTUBE結成にかかわる。その後B'zをデビューさせ、ビーイング黎明期を築き上げていく。話題沸騰のノンフィクション・田崎健太著『ザ・芸能界 首領たちの告白』より、長戸本人が語る当時の「ヒットの秘訣」を特別に一部お届けしよう。

上手いやつを集めてバンドをつくる

ある日、長戸はアマチュアバンドのコンテストに審査員として呼ばれた。会場に行ってみると、ポスターに優勝バンドは長戸のプロデュースでデビューできると書かれていた。長戸は「変なバンドをデビューさせたら自分が恥を掻くではないか」と抗議をした。調べてみると、すでに安くない参加料をバンドから集めているという。20バンドの演奏を聴いたが、デビューに値するバンドはない。しかし、参加者たちの純情を無駄にはしたくない。そう思った長戸は折衷案を思いついた。出演者の中から優秀プレーヤーを集めて、単発のバンドを結成することにしたのだ。

「企画物のアルバムを1枚作ればいいかという感覚です。あるバンドでまあまあ上手いギターがいた。ぼくはそいつを選んでいたんです。ところが(審査員だった、歌手で作詞家の)亜蘭知子が、同じバンドのもう一人のギターの方が、立ち姿が格好良かったって。まあ、そっちでもいいかと思って」

一枚だけの企画バンドは1985年にTUBEとしてデビューした。立ち姿が良いということで起用された春畑道哉は日本を代表するギタリストとなった。

長戸は「才能は作るものなんです」と悪戯っぽく笑った。

B'zの名づけ親

さらに1988年にB'zを送り出した。

B'zはボーカルの稲葉浩志とギタリストの松本孝弘のユニットである。元々の名前は「AZ(エーズ)」であったという。

「バンドを作るとき、商標登録をしないといけないんです。周辺の権利を取るので、結構、お金がかかる。ところが2文字までは(商標登録できないので)登録する必要がない。ぼくはバンドの名前を独占したいのではない。他が商標登録して使わないでくれと言われるのが困るだけ。それで最初と最後のアルファベットでAZの2文字にした。デモテープもAZ。デビュー直前までAZでした。ところがたまたまテレビを観ていたら、AZという目薬のCMが流れている。ぼくが次にデビューするバンドはAZですと口にすると、目薬からとったんでしょと言われるようになった。これはあかんということで、BZになった」

B'zの「B」はビーイングの頭文字でもある。

「全く関係ないです。ただ、なぜBZになったかと絶対に聞かれる。それで(メンバーの二人に)お前たち、ビートルズ好きやろ、(レッド・)ツェッペリン好きやろって話をした」

ビートルズとツェッペリンの頭文字をとったという体にしたのだ。

CDの売り上げの指標であるオリコンランキングでは、90年6月発売の5枚目のシングル「太陽のKomachi Angel」で週間シングルランキング1位となり、その後、50作連続でシングル1位を記録している。また、2003年3月に発売した11枚のシングルCDが、「デイリーシングルチャート」で1位から11位までを独占したこともあった。

結成したときから、こんなに売れると思っていましたか、と問うと、長戸は「全然、思うわけがない」と笑った。

1990年、アニメ『ちびまる子ちゃん』のエンディングテーマとしてB.B.クィーンズの「おどるポンポコリン」をヒットさせた。このユニットのボーカルは、妹尾隆一郎のソロアルバムに参加した近藤房之助である。

91年にZARD、T―BOLAN、WANDS、92年に大黒摩季がデビュー。ビーイング帝国と称されるようになった。

