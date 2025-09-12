【期間限定】バターのいとこから栗が登場！秋スイーツでほっこり♡

栃木県那須発のクラフトスイーツ「バターのいとこ」から、秋限定フレーバー「栗」が2025年9月14日（日）に発売されます。国産栗を贅沢にマロングラッセに仕立て、バタークリームや栗ジャムと合わせた大人の味わい♡さらに9月19日からは各店舗で秋スイーツフェアも開催。今だけの旬の栗スイーツを堪能してみませんか？

秋限定「バターのいとこ 栗」登場

秋の味覚を存分に楽しめる「バターのいとこ 栗」（1,080円・税込）が登場。

ダイス型に仕立てたマロングラッセのシャリッとした食感と、濃厚なバタークリーム、栗ジャムが織りなす贅沢な一枚です。生地にはほうじ茶を練り込み、香ばしさが栗の風味をさらに引き立てます。

全国14店舗と公式オンラインショップで販売され、気軽に味わえる「バターのいとこ ひとつ 栗」（378円・税込）も同時発売されます。

【ちいかわ×東京ばな奈】新デザインのバナナプリンケーキが池袋に登場♡

北海道限定の栗フレーバーも必見

北海道エリアでは「北海道バターのいとこ 栗」（1,080円・税込）が登場。白い黄身の卵を活用した白いゴーフレット生地で、ミルキーな栗の味わいが楽しめます。

こちらも1枚で購入できる「北海道バターのいとこ ひとつ 栗」（378円・税込）を発売。

ふんわりと軽やかな食感とミルキーな栗の甘さは、通常版とはまた異なる魅力♡北海道旅行のお土産にもぴったりの特別なスイーツです。

秋のスイーツフェアで旬の味覚を満喫

9月19日（金）から10月5日（日）までは、GOOD NEWS NEIGHBORS & DAIRYで「秋のクラフトスイーツコレクション」が開催。

マロンホイップをのせた「ふふふドーナツ マロン」や、和栗を使った贅沢な「モンブランパフェ」、栗アイスサンドなど、秋の味覚がぎゅっと詰まったスイーツが勢揃い。

那須の自然の中で、心もお腹も満たされるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

今だけの栗スイーツで秋を味わって

「バターのいとこ 栗」は、サステナブルなものづくりから生まれた特別なスイーツ。濃厚な栗の味わいと、ふわっと香るほうじ茶生地が秋の気分を高めてくれます。

さらに北海道限定やスイーツフェア限定メニューも登場し、この季節だけの楽しみが盛りだくさん♪大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり。

那須から広がる“旬の栗スイーツの世界”をぜひ堪能してみてください。