サンリオを実写化したら「ぐでたま」を演じてほしい俳優ランキング！ 「星野源」を上回る1位は？
2023年、サンリオのキャラクター「ぼさにまる」がサンリオ初となる完全実写ドラマとなり、上白石萌音さんが主人公・さくら役を務めました。もし、ほかのサンリオキャラクターも実写化されるとしたら、どの俳優に演じてほしいですか？
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、ぐでぐでやる気のないたまご「ぐでたま」が対象です。それでは、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『ぐでたま』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位に輝いたのは星野源さんです。星野さんは、2000年にインストゥルメンタルバンド「SAKEROCK」を結成し、2003年には劇団「大人計画」に所属。ソロデビュー後は、アーティスト業だけでなく俳優としても活躍します。これまで数多くのヒット曲を連発しつつ、俳優としては『コウノドリ』『逃げるは恥だが役に立つ』『MIU404』（全てTBS系）や映画『引っ越し大名!』などに出演しています。
国民的人気の星野さんですが、癒し系の雰囲気でぐでたまにピッタリ。過去には、ぐでたまと楽曲『うちで踊ろう』でコラボしたこともあり、縁のあるアーティストとなります。
回答者からは、「ゆるい雰囲気やユーモアを持ちつつ、ちょっとニヒルな感じもあって『ぐでたま感』を感じる」（30代女性／兵庫県）、「ちょっとゆるい感じの雰囲気がぽく思いました」（30代女性／東京都）、「脱力感とユーモアさは、まさに星野源さんではないでしょうか」（30代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのはムロツヨシさんでした。ムロさんは、演劇を中心に活動した後に、映画『サマータイムマシン・ブルース』への出演をきっかけとして映画やドラマに出演しはじめます。
さまざまな役を演じられる名バイプレーヤーとして、多くの映画やドラマに出演。コメディー作品を中心に人気を集め、『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』（NHK総合）にも出演しました。ムロさんも癒し系の俳優として知られ、ぐでたまの雰囲気にピッタリ。演技力が高いので、キャスティングされたらきっと面白く演じてくれるでしょう。
回答者からは、「ぐでたまの持つ、やる気がなくてだるそうな脱力感を完璧に表現できるからです」（30代男性／奈良県）、「ムロさんがぐでたまをやったらどんな感じになるのか見てみたい」（30代女性／神奈川県）、「やる気のない感じをコミカルに演じてくれそう」（20代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、ぐでぐでやる気のないたまご「ぐでたま」が対象です。それでは、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『ぐでたま』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：星野源／13票
2位に輝いたのは星野源さんです。星野さんは、2000年にインストゥルメンタルバンド「SAKEROCK」を結成し、2003年には劇団「大人計画」に所属。ソロデビュー後は、アーティスト業だけでなく俳優としても活躍します。これまで数多くのヒット曲を連発しつつ、俳優としては『コウノドリ』『逃げるは恥だが役に立つ』『MIU404』（全てTBS系）や映画『引っ越し大名!』などに出演しています。
国民的人気の星野さんですが、癒し系の雰囲気でぐでたまにピッタリ。過去には、ぐでたまと楽曲『うちで踊ろう』でコラボしたこともあり、縁のあるアーティストとなります。
回答者からは、「ゆるい雰囲気やユーモアを持ちつつ、ちょっとニヒルな感じもあって『ぐでたま感』を感じる」（30代女性／兵庫県）、「ちょっとゆるい感じの雰囲気がぽく思いました」（30代女性／東京都）、「脱力感とユーモアさは、まさに星野源さんではないでしょうか」（30代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位：ムロツヨシ／21票
1位に輝いたのはムロツヨシさんでした。ムロさんは、演劇を中心に活動した後に、映画『サマータイムマシン・ブルース』への出演をきっかけとして映画やドラマに出演しはじめます。
さまざまな役を演じられる名バイプレーヤーとして、多くの映画やドラマに出演。コメディー作品を中心に人気を集め、『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』（NHK総合）にも出演しました。ムロさんも癒し系の俳優として知られ、ぐでたまの雰囲気にピッタリ。演技力が高いので、キャスティングされたらきっと面白く演じてくれるでしょう。
回答者からは、「ぐでたまの持つ、やる気がなくてだるそうな脱力感を完璧に表現できるからです」（30代男性／奈良県）、「ムロさんがぐでたまをやったらどんな感じになるのか見てみたい」（30代女性／神奈川県）、「やる気のない感じをコミカルに演じてくれそう」（20代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)