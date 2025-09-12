福岡管区気象台防災コメント（12日午前4時25分発表）

＜防災事項＞13日にかけて、大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込みです。「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。12日は、九州付近の前線は不明瞭となりますが、暖かく湿った空気の流入や日中の強い日射の影響で、昼過ぎから夜のはじめ頃を中心に、激しい雨が降る所があるでしょう。これまでの雨で地盤がやや緩んでいる所があり、12日は激しい雨が予想され、雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、大雨警報（土砂災害中心）を発表する可能性があります。





＜早期注意情報（警報級の可能性）＞12日昼過ぎから夜遅くにかけて 大雨「中」（県内全域）＜降水量の予想（多い所）＞（12日6時から13日6時まで）1時間降水量30ミリ（県内全域）24時間降水量80ミリ（県内全域）

◇ ◇

落雷と突風に関する福岡県気象情報第12号（12日午前5時50分福岡管区気象台発表）

福岡県では、13日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、九州北部地方では、13日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため福岡県では、13日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。