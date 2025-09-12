「何も証明する必要はない」フォレスト新監督はスタイル一貫！「真のアンジェ信者」が誰なのか見極める。トッテナムサポとの関係性は…
ノッティンガム・フォレストが現地９月９日、昨季までトッテナムを率いたアンジェ・ポステコグルーが新監督に就任すると発表した。クラブ上層部と対立し、今季早々に解任されたヌーノ・エスピリト・サントの後任だ。
横浜F・マリノスにアタッキングフットボールを根付かせたオーストラリア人指揮官は、攻撃的なスタイルが特徴なだけに、「フォレストには合わない」という声が少なくない。
ただ、当の本人はどこ吹く風だ。英公共放送『BBC』によれば、ポステコグルーは「懐疑論者を黙らせたいか」と問われ、「証明すべき点だとは思わない。誰にも何も証明する必要はない」と回答。その上で、こう言い放った。
「自分のチームにはエキサイティングなフットボールをさせ、ゴールを決め、ファンを熱狂させたい。その点については何の言い訳もしない。それが私のスタイルだからだ」
トッテナムからフォレストに移るにあたり、「真のアンジェ信者」が誰なのか見極めるとジョークを飛ばした60歳はまた、タイトル獲得に向けて次のように語った。
「セルティックでは１年目に２冠を達成した。ここで２年目を迎えるためには、今シーズンもトロフィーを勝ち獲る必要があるかもしれない。タイトル獲得は私のキャリア全体を通して行なってきたことであり、ここでも達成したい」
昨季トッテナムをヨーロッパリーグ制覇に導いたものの、プレミアリーグでは残留ラインぎりぎりの17位に沈み、解任の憂き目に遭った。ただ、古巣サポーターとの関係性は今も非常に良好だ。
「今スパーズのサポーターと出会っても、みんな私を抱きしめて家でのディナーに招いてくれる。私は永続的なものを創造するのが好きなんだ。これまで在籍した全てのクラブで、私は足跡を残したからこそ、再び歓迎されるだろうと信じている」
今季リーグ開幕３戦で１勝１分１敗のフォレストは、13日に敵地で難敵アーセナルと相まみえる。ポステコグルー体制初陣を白星で飾り、明るい道筋を示せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
