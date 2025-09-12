１１日に甲子園で行われた阪神−ＤｅＮＡでファーストピッチセレモニーを行った女性アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」の鎮西寿々歌の投球が反響を呼んでいる。

西宮出身で何度も甲子園を訪れているという鎮西は、阪神のユニホームに白のミニスカート姿でマウンドに上がると、藤川球児監督ばりの予告火の玉ストレートを披露。グラブを腰に当て、ボールを持った右手を打者に向かって突きだした。まるで２００６年のオールスターで現役時代の藤川監督がカブレラに対して繰り出したポーズをほうふつとさせたシーンだった。

投球は右に抜けてしまい、思わず「きゃあぁ〜！」と絶叫。ノーバウンドはならなかったが、それでも笑顔で両手を突き上げ、観客を魅了した。

ＳＮＳなどでは「綺麗なフォームで見事な投球」、「ワインドアップが美しい」、「可愛すぎる天使」、「西宮にこんなに可愛い子がいたなんて」、「いい笑顔すぎる」、「ごっつい可愛いな」、「当たり前にどの角度もかわいい！」との声が上がっていた。