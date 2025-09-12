寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が9月12日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、総裁選に出馬の意向を固めた小泉進次郎氏について意見を交わした。

寺島アナ「自民党の小泉進次郎農水大臣は党の総裁選に立候補する意向を固めました。週末にも選挙区の支援者らに伝え、来週に会見を開き、表明する方向で調整しているといいます。小泉氏は3位だった去年9月の総裁選に続く挑戦となります。前回の総裁選では第1回投票での国会議員票は最多の75票を獲得しましたが、党員・党友票は3位にとどまり決選投票に進めませんでした。「次の総裁候補」を尋ねる調査では上位の常連で、党内では有力候補になるという見方もあります。小泉農水大臣、総裁選に出馬ということのようですが、これは内藤さん、どうご覧になりますか？」

内藤「まあ、次の総裁候補を尋ねる世論調査で上位の常連っていうのは、それでダメダメな人が今、総理やってますからね（笑）」

寺島「そうですね、結果的に」

内藤「だからこれは当てにならないんですが。ただ一般的に、おそらく自民党の国会議員の多くの最大の関心事は、やっぱり再選できるかどうかでしょ。そうすると、誰と並んでポスター撮りたいかですよ」

寺島「ああ、そうですねえ」

内藤「そうすると、それは小泉氏という。しかも小泉氏の場合は、それこそ石破さんと同じで、なぜか分からないですけどメディアは彼を激推ししますから、乗っておいたほうが得だよねって考える人がいても不思議はないわけですよ。ただ、一年前の総裁選で、彼のダメっぷりが議論を通じて明らかになりましたでしょう。無知無能無策という、全部揃ってるダメダメな人だということは誰の目にも明らかになったんで。ただ逆に、考えようによっては、本当にダメダメな人なので、叩かれるとそれなりに修正するかなと。極めてポジティブな言い方をすると能力0%なのに伸びしろが100%ありますから」