俳優の谷原章介が１２日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。

谷原は「ここで番組からお知らせがあります」と切り出し「今月２９日月曜日から佐々木恭子アナウンサーがこの番組に加わってくださることになりました」と同局の佐々木恭子アナがキャスターとして２９日からレギュラー出演することを発表した。

１９９６年の入社以来、「報道２００１」「ＦＮＮスーパーニュース」など数々の報道・情報番組でキャスターを経験。「サン！シャイン」ではＭＣの谷原章介（５３）との同学年タッグ（共に１９７２年生まれ）で、スタジオ内の議論を深めていく役割を担う。

佐々木アナは９９年から２００９年まで、小倉智昭さん（享年７７）と共に「とくダネ！」を担当。午前８時台の情報番組は「特別な思いのある時間帯」という。

谷原は、佐々木アナを「アナウンサーとして報道人として現場で培った実績は番組の力になってくださると信じております」とし「人として女性として、そして職責を超えて誠実にいろんな問題に向き合う姿というの僕は人としてとても信頼しています」と期待した。

さらに佐々木アナと同じ年齢であることに触れ「番組の平均年齢がちょっと上がってしまいますけれども、それも間違いなく熟成を重ねたより深い魅力が出ると思いますのでどうかどうか佐々木恭子アナウンサーともども番組『サン！シャイン』愛してくださいませ。よろしくお願いします」と視聴者に呼びかけた。

コメンテーターを務める日本バレーボール協会の川合俊一会長は、谷原から佐々木アナの印象を聞かれ「安心です。いていただくと。全部お任せできるので」と絶賛。これに谷原は「その安心が『サン！シャイン』に一番欠けているとこかもしれません」と笑わせ「佐々木恭子さんに管理してもらいましょう。支えていただきたいと思います。よろしくお願いします」と期待していた。