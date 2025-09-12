◆米女子プロゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権 第１日（１１日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が５バーディー、１ボギーの４アンダー６８をマークし１３位につけた。

中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「特に大きいケガもなく、今日はパー５で全部（バーディーを）取れたので良かった」と振り返った。前半１８番で第３打を３メートルに運んで沈めるなど、４つのパー５で確実にスコアを伸ばした。

２週前のＦＭ選手権で４か月ぶりのトップ１０フィニッシュ。１週間のオープンウィークは「アイアンショットが課題だったので、ピンにデッドに打っていける練習をしてきた」と言い、「それが少しずつ良くなってきていると思う」と手応えを口にした。

２番では２メートル半近いバーディーパットを決めきるなど、グリーン上でも好調だ。６３をマークしトップに立ったシャネティー・ワナセン（タイ）との差は５打。「明日もパー５でしっかり取っていって、それ以外もチャンスホールでしっかり取っていけるように頑張りたい」と意気込みを語った。