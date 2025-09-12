韓国SKハイニックス 25年ぶり高値 世界初「HBM4」開発完了、前世代比で帯域幅を倍増 韓国SKハイニックス 25年ぶり高値 世界初「HBM4」開発完了、前世代比で帯域幅を倍増

韓国SKハイニックスが5%急騰し2000年以来の高値を更新。



SKハイニックスはHBM（広帯域幅メモリ）最新世代「HBM4」製品を「世界で初めて」開発と量産準備を完了したと発表した。前世代比で帯域幅を倍増、電力効率を40%以上改善、業界最高のデータ処理速度と電力効率を実現。AIサービス性能を最大69%向上させることで、データボトルネック解消とデータセンターの電力コスト大幅削減につながると説明した。



開発責任者は性能、電力効率、信頼性において顧客のニーズを満たす製品を供給することで競争優位性を維持すると語った。

