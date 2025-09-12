ドル円理論価格　1ドル＝147.48円（前日比+0.02円）

割高ゾーン：148.12より上
現値：147.22
割安ゾーン：146.85より下

過去5営業日の理論価格
2025/09/11　147.46
2025/09/10　147.52
2025/09/09　147.39
2025/09/08　147.44
2025/09/05　147.61

（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。