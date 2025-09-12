Snow Man渡辺翔太、初の単独トラベルドキュメンタリー番組 Swarovski生誕の地・オーストリアへ
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、20日放送の日本テレビ系『オーストリアに憧れて〜渡辺翔太 煌めきの旅路〜』（後3：30〜後4：00※関東ローカル）に出演する。
【写真】彼女目線？オーストラリアで食事を楽しむ渡辺翔太
創業130周年を迎えたSwarovskiが特別提供同番組では、ブランドのジャパンアンバサダーを務める渡辺がオーストリアの首都・ウィーン、Swarovski生誕の地であるチロル地方ヴァッテンスにあるSwarovskiクリスタル・ワールドを訪れる。
渡辺が、海外で撮影するトラベルドキュメンタリー番組に単独で出演するのは今回が初めてとなる。渡辺は音楽の都・ウィーンで芸術と歴史、グルメを楽しむ。そして、旅の途中で出会う人々から、日本を代表するアーティストとしてさまざまな刺激を受け、この旅を通じて考えたことや思いをSwarovskiのボールペンでつづる。渡辺の内面に迫るインタビューも見どころとなる。
ブランドの原点であるチロル地方・ヴァッテンスでは、Swarovski創業100周年を祝して作られたSwarovski クリスタル・ワールドを訪れる。世界的アーティストによるアートが並ぶ空間はオーストリア屈指の人気観光スポット。今年5月にSwarovskiクリスタル・ワールドに作品が収蔵された日本人アーティストの塩田千春氏とも言葉を交わし、渡辺はクリスタルの表現には限界がないことを学ぶ。
同番組は放送後、TVerにて1ヶ月間配信される。ブランドオフィシャルサイトでは、9月19日に渡辺がSwarovskiの尽きることのないクリエイティブが生まれる場所であり、実際の生産拠点でもあるSwarovski Manufakturを訪れた動画をオフィシャルサイト限定で公開。同日、オフィシャルLINEアカウントでは同番組撮影で訪れた渡辺のオーストリア旅の裏側を動画で公開する。
