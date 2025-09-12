サウジで戦う英代表FW、アルヒラルのマンC撃破にご満悦「ツイートしようとしたけれど、地元で叩かれると思ったので黙っていた」
アルアハリ・サウジでプレーするイングランド代表FWイバン・トニーは「アルアハリ・サウジがプレミアリーグにいたらしっかり戦って4位以内に迫れるだろう」と話し、サウジアラビアリーグのレベルの高さを示した。『ガーディアン』が伝えている。
トニーはブレンドフォード時代の2022-23シーズンにプレミアリーグでシーズン20得点を記録するなど活躍し、24-25シーズンからサウジアラビアリーグでプレーしている。1年目はリーグ戦23得点を奪ったほか、AFCチャンピオンズリーグエリートでは決勝で川崎フロンターレを破ってアジア王者に輝いた。
現在戦っているサウジアラビアリーグにはビッグネームの加入が相次いでいる一方、リーグのレベルに懐疑的な声も少なくはない。ただFWクリスティアーノ・ロナウドは過去に「彼らがやりたい仕事を今後5年間続けるなら、サウジアラビアリーグは世界のトップ5のリーグになれる」と話すなど、クオリティが高いことを主張してきた。
トニーもこれに同意しており、「ロナウドは世界中で経験を重ねていておそらくプレミアリーグやチャンピオンシップ、EFLリーグ1とリーグ2の経験しかない僕よりもおそらく詳しいだろう。僕にとってサウジアラビアリーグはプレミアリーグと同等だ」とコメント。「クオリティの高いリーグであり、見下すべきではないよ」と欧州のトップリーグとは遜色ないことを強調した。
続けて理由のひとつに、アルヒラルがクラブワールドカップでマンチェスター・シティに勝利したことを挙げる。ライバルの金星には喜んでいたようで「ツイートしようとしたけれど、地元で叩かれると思ったので黙っていた」と明かしながら、「でもヒラルの質の高さが知られた」と満足げに語り、「サウジアラビアの基準は高いよ。プレミアリーグほど選手は知られていないけれど、そこでプレーできる選手もたくさんいる」と述べた。
スター選手のサウジアラビア移籍が続く中で「自分に合っていると思うなら(サウジアラビアでのプレーを)僕はおすすめするよ」とトニー。観客が少ないことへの批判にも「10人だろうと、1万人だろうと、2万人だろうと関係ない。勝つのは選手たちの責任だ」と話し、勝利を目指して全力でプレーすることに変わりはないことを示した。
