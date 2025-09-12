12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比24.9％増の577億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同26.6％増の470億円となっている。



個別ではＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> 、上場インデックスファンド海外先進国株式 <1680> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> など94銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> など23銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.59％安と大幅に下落。



日経平均株価が239円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金258億9200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は261億8500万円で、やや下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が73億8700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が26億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が26億600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億1600万円の売買代金となっている。



