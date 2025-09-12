―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の9月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<215A> タイミー 　　　東Ｇ 　 -13.29 　　9/11　　　3Q　　　103.68
<9236> ジャパンＭＡ 　東Ｇ 　 -10.36 　　9/11　　　3Q　　　　赤拡
<219A> ハートシード 　東Ｇ 　 -10.29 　　9/11　　　3Q　　　　黒転
<4422> ＶＮＸ 　　　　東Ｇ　　 -8.03 　　9/11　本決算　　　　　－
<8927> 明豊エンタ 　　東Ｓ　　 -7.17 　　9/11　本決算　　　 11.82

<4382> ＨＥＲＯＺ 　　東Ｓ　　 -6.37 　　9/11　　　1Q　　　 67.86
<3070> ジェリビンズ 　東Ｇ　　 -6.06 　　9/11　　上期　　　　赤縮
<6336> 石井表記 　　　東Ｓ　　 -3.70 　　9/11　　上期　　　　3.17
<6778> アルチザ 　　　東Ｓ　　 -3.15 　　9/11　本決算　　　 42.91
<5889> ＪＥＨ 　　　　東Ｓ　　 -2.95 　　9/11　　上期　　　　9.87

<9163> ナレルＧ 　　　東Ｇ　　 -2.83 　　9/11　　　3Q　　　　4.50
<6578> コレックＨＤ 　東Ｓ　　 -2.47 　　9/11　　　1Q　　　　黒転
<9565> ＧＬＯＥ 　　　東Ｇ　　 -2.32 　　9/11　　　3Q　　　　赤拡
<4934> Ｐアンチエイ 　東Ｇ　　 -1.92 　　9/11　本決算　　　-49.92
<2776> 新都ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -1.33 　　9/11　　上期　　　　赤拡

<6757> ＯＳＧコーポ 　東Ｓ　　 -1.14 　　9/11　　上期　　　 11.11
<9636> きんえい 　　　東Ｓ　　 -0.74 　　9/11　　上期　　　　5.85
<3361> トーエル 　　　東Ｓ　　 -0.49 　　9/11　　　1Q　　　-23.21
<3955> イムラ 　　　　東Ｓ　　 -0.10 　　9/11　　上期　　　 17.51

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース