

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の9月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<215A> タイミー 東Ｇ -13.29 9/11 3Q 103.68

<9236> ジャパンＭＡ 東Ｇ -10.36 9/11 3Q 赤拡

<219A> ハートシード 東Ｇ -10.29 9/11 3Q 黒転

<4422> ＶＮＸ 東Ｇ -8.03 9/11 本決算 －

<8927> 明豊エンタ 東Ｓ -7.17 9/11 本決算 11.82



<4382> ＨＥＲＯＺ 東Ｓ -6.37 9/11 1Q 67.86

<3070> ジェリビンズ 東Ｇ -6.06 9/11 上期 赤縮

<6336> 石井表記 東Ｓ -3.70 9/11 上期 3.17

<6778> アルチザ 東Ｓ -3.15 9/11 本決算 42.91

<5889> ＪＥＨ 東Ｓ -2.95 9/11 上期 9.87



<9163> ナレルＧ 東Ｇ -2.83 9/11 3Q 4.50

<6578> コレックＨＤ 東Ｓ -2.47 9/11 1Q 黒転

<9565> ＧＬＯＥ 東Ｇ -2.32 9/11 3Q 赤拡

<4934> Ｐアンチエイ 東Ｇ -1.92 9/11 本決算 -49.92

<2776> 新都ＨＤ 東Ｓ -1.33 9/11 上期 赤拡



<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ -1.14 9/11 上期 11.11

<9636> きんえい 東Ｓ -0.74 9/11 上期 5.85

<3361> トーエル 東Ｓ -0.49 9/11 1Q -23.21

<3955> イムラ 東Ｓ -0.10 9/11 上期 17.51



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

