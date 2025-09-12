―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の9月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7777> ３ＤＭ 　　　　東Ｇ 　 +33.80 　　9/11　　　1Q　　　　黒転
<7640> トップカルチ 　東Ｓ 　 +26.38 　　9/11　　　3Q　　　　赤縮
<2983> アールプラン 　東Ｇ 　 +22.13 　　9/11　　上期　　　 56.92
<3491> ＧＡテクノ 　　東Ｇ 　 +12.45 　　9/11　　　3Q　　　162.62
<5134> ＰＯＰＥＲ 　　東Ｇ　　 +2.54 　　9/11　　　3Q　　　500.00

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース