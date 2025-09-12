

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の9月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7777> ３ＤＭ 東Ｇ +33.80 9/11 1Q 黒転

<7640> トップカルチ 東Ｓ +26.38 9/11 3Q 赤縮

<2983> アールプラン 東Ｇ +22.13 9/11 上期 56.92

<3491> ＧＡテクノ 東Ｇ +12.45 9/11 3Q 162.62

<5134> ＰＯＰＥＲ 東Ｇ +2.54 9/11 3Q 500.00



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



