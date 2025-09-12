

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の9月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.5 ＷＳＣＯＰＥ <6619>

26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常損益は54.1億円の赤字(前年同期は17.5億円の黒字)に転落し、従来の40億円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7095> マクビープラ 東Ｐ -19.37 9/11 1Q -41.42

<2929> ファーマＦ 東Ｐ -15.53 9/11 本決算 -41.25

<8142> トーホー 東Ｐ -6.57 9/11 上期 -3.97

<4880> セルソース 東Ｐ -4.58 9/11 3Q -74.34

<6619> ＷＳＣＯＰＥ 東Ｐ -2.75 9/11 上期 赤転



<4194> ビジョナル 東Ｐ -1.31 9/11 本決算 3.59

<2198> アイケイケイ 東Ｐ -0.12 9/11 3Q -51.45



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

