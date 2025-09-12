―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の9月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　ＷＳＣＯＰＥ <6619>
　26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常損益は54.1億円の赤字(前年同期は17.5億円の黒字)に転落し、従来の40億円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7095> マクビープラ 　東Ｐ 　 -19.37 　　9/11　　　1Q　　　-41.42
<2929> ファーマＦ 　　東Ｐ 　 -15.53 　　9/11　本決算　　　-41.25
<8142> トーホー 　　　東Ｐ　　 -6.57 　　9/11　　上期　　　 -3.97
<4880> セルソース 　　東Ｐ　　 -4.58 　　9/11　　　3Q　　　-74.34
<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　東Ｐ　　 -2.75 　　9/11　　上期　　　　赤転

<4194> ビジョナル 　　東Ｐ　　 -1.31 　　9/11　本決算　　　　3.59
<2198> アイケイケイ 　東Ｐ　　 -0.12 　　9/11　　　3Q　　　-51.45

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース