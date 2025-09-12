

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の9月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<9627> アインＨＤ 東Ｐ +15.32 9/11 1Q 43.45

<6184> 鎌倉新書 東Ｐ +6.77 9/11 上期 59.46

<9692> シーイーシー 東Ｐ +5.46 9/11 上期 7.59

<6535> アイモバイル 東Ｐ +4.05 9/11 本決算 9.61

<2217> モロゾフ 東Ｐ +2.18 9/11 上期 -37.43



<3038> 神戸物産 東Ｐ +1.20 9/11 3Q 74.02



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

