レースクイーン（レースアンバサダー）で「レースアンバサダーアワード2024」受賞のモデル央川かこ（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。週末の予定を伝え、レースでのコスチューム写真を投稿した。

「トヨタカローラ静岡富士店で10／5(日)に開催される【カロフェス】にて、トークショーに出演させて頂きます」とつづり、白とオレンジを基調とした「au」のカーレースチームのコスチューム姿をアップした。

また、別の投稿では「すぺありぶ」にカラフルなビキニ水着姿でかぶりつくショットを公開。「プライベートでは夏らしいこと何もしてないけど お仕事ではしっかり夏満喫した」と思い出の1つを紹介した。

ファンやフォロワーからも「これは永久保存」「最強すぎる夏の風景」「肉食獣カコ 見参」「トロピカルなワンダーカコ様！！」「ワイルドな食べっぷりで素敵」「可愛いビキニスタイル」「パーフェクトボディ」「セクシー可愛い」「最高の女神」「スペアリブになりたい」などのコメントが寄せられた。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。