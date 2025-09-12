俳優の松岡茉優（30）が11日に自身のインスタグラムを更新。10日に最終回を放送した日本テレビ系「ちはやふる−めぐり−」の撮影の感想をつづった。

「『ちはやふる−めぐり−』青春を駆け抜けたスタッフキャストの皆さまおつかれさまでした」「足の甲のアザとか懐かしすぎて愛おしい、はじめての気持ち 大切な3ヶ月に参加させてくれて本当にありがとうございます」と撮影の感想や感謝をつづった。

「當真あみちゃんが撮影のない時間なのにずっとそばにいてくれて佳境の、少しの時間でも休みたいタイミングだったはずなのにうれしかったよ、ありがとう」と記し、主演の當真あみ（18）とのツーショットを掲載。「大事な生徒さんたちがまた別の場所でがんばっている姿を見れたことも幸せでした」と感慨をつづった。

ハッシュタグには「#ちなみにこの謎に上手い写真はプロデューサーの北島さん撮#なんでそんなにうまいの？#って聞いたら#みんなを可愛く撮りたい一心とのこと#燃え！」と記し、2016年公開の映画「ちはやふる」撮影当時のオフショットも公開した。

フォロワーからは「詩暢ちゃんを最後見ることが出来てうれしかった」「あの時の若宮詩暢ちゃんを感じて、青春が戻ってきたような気がしました」「最後にだいぶ持って行かれた感すごかったです！」