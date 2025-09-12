『聖戦士ダンバイン』ROBOT魂にビアレスの後継機「ガーゴイル」が満を持して登場
バンダイスピリッツは、『聖戦士ダンバイン』より「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ガーゴイル」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月12日16時より予約受け付けが開始となり、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ガーゴイル」(17,600円)
『AURA FHANTASM』シリーズより、クの国で開発された「ビアレス」の後継機「ガーゴイル」が満を持してROBOT魂で初立体化。
「ビアレス」の攻撃力を強化したような外観を、SIDE ABシリーズで培った造形ノウハウで実現。標準装備のトマホークはROBOT魂のオリジナルギミックとして1本に接続することができる。これにより外連味のあるポージングが可能に。
(C)創通・サンライズ
