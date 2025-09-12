びっくりドンキーでは、乳・小麦・卵を一切使わずに仕上げたハンバーグを提供中。

アレルゲンに配慮しながらも、びっくりドンキーならではのジューシーな味わいが楽しめるメニューです。

びっくりドンキー「乳・小麦・卵を使わないハンバーグ」

販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗（一部店舗を除く）

「乳・小麦・卵を使わないハンバーグ」は、特定の食物アレルギーに悩む方でも安心して味わえるよう開発されたびっくりドンキーのメニュー。

牛豚の合いびき肉と野菜をベースに、パン粉には米粉を使用し、乳・小麦・卵といったアレルゲンを一切排除しています。

保存料や合成着色料も不使用で、素材本来の旨味を活かしたシンプルで奥深い味わいが魅力です。

調理は他のメニューと調理器具を共有しないよう配慮され、湯煎で提供されるため、アレルゲンとの接触リスクを軽減しています。

さらに、注文時には専用の木製札や紙製ランチョンマットが用意され、スタッフ間での情報共有が徹底されています。

約130グラムのハンバーグは、食物アレルギー対応メニューとは思えないほどジューシーで、従来のハンバーグと変わらない食べ応え！

卵を使わないマヨネーズや和風ドレッシングなど別添えで用意されており、安心して一緒に楽しめます。

ただし、はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないよう注意が必要です。

また、重度の食物アレルギーがある方は、注文前に店舗スタッフへ相談することをおすすめします。

びっくりドンキーのアレルギー対応への想いが詰まったメニュー。

びっくりドンキー「乳・小麦・卵を使わないハンバーグ」の紹介でした。

